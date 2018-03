Senado aprova desoneração para o transporte coletivo

Relator da proposta, o senador Jorge Viana (PT-AC) pediu a retirada de duas emendas de redação. A intenção delas era adequar o projeto à lei que trata da política nacional de mobilidade urbana, o que poderia garantir o benefício a municípios localizados em regiões limítrofes, pois as linhas de ônibus passam de uma cidade para outra. Mas as mudanças geraram dúvidas.

O líder do governo no Senado, Eduardo Braga (PMDB-AM), sugeriu então que eventuais mudanças no projeto sejam consolidadas na Medida Provisória (MP) 617, que prevê a mesma isenção. Para o líder, é preciso garantir o acesso à renúncia fiscal ao conjunto de municípios que formam as regiões metropolitanas sem, contudo, estabelecer nova categoria de transporte municipal.

Ao fazer o relatório, Viana disse que o sistema de transporte urbano entrou em falência nas cidades brasileiras. O projeto, segundo ele, diz respeito diretamente à vida dos cidadãos brasileiros. "A situação do transporte coletivo no País é muito crítica. Oitenta por cento do custo do transporte é coberto pela tarifa. Quem menos pode mais paga", disse.