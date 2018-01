Serviço Australiano de Meteorologia estima chance de El Niño em pelo menos 50%

As temperaturas das águas abaixo da superfície do Oceano Pacífico subiram nas últimas semanas e deverão manter a tendência de elevação nos próximos meses, disse a agência.

No entanto, as temperaturas da superfície não subiram, segundo a agência.

O El Niño é caracterizado pelo aquecimento da superfície do Pacífico e pode causar mudanças no clima do planeta, com aumento das chuvas em algumas regiões e fortes secas em outras, por exemplo.

(Por Colin Packham)