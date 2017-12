Sistema Cantareira têm nova queda e está em 9,5% Os mananciais que abastecem São Paulo registraram nova queda neste domingo, de acordo com dados da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). O nível do armazenamento do Cantareira, principal sistema da capital paulista, foi a 9,5% ante 9,6% ontem. Há um ano, estava em 31,8%.