SP confirma mortes por reação à vacina de febre amarela A Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo confirmou hoje que duas pessoas morreram após serem vacinadas contra a febre amarela. As mortes provocadas por reação à vacina ocorreram em abril, mas foram divulgadas somente hoje. As vítimas, uma moça de 20 anos, de Botucatu, e uma menina de 4 anos, residente em Avaré, estavam internadas no Hospital das Clínicas da Universidade Estadual Paulista (Unesp), de Botucatu. Elas apresentavam os sintomas da doença, causados pela imunização, e não resistiram.