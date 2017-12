Temer usa Twitter para lamentar morte de cinegrafista O vice-presidente Michel Temer lamentou na tarde desta segunda-feira, 10, a morte cerebral do cinegrafista Santiago Andrade pela sua conta no microblog Twitter. "Lamento muito o falecimento do cinegrafista Santiago Andrade da TV Band. Que sua família e amigos encontrem conforto neste momento de dor", escreveu Temer. A presidente Dilma Rousseff também já tinha usado o Twitter para lamentar a morte do cinegrafista.