Tire sua gravata para ajudar o planeta, diz Itália

Quer ajudar a combater o aquecimento global? Tire sua gravata, afirmou o Ministério da Saúde da Itália. O apelo é para que os patrões deixem seus funcionários se vestirem casualmente no trabalho durante o verão para que os aparelhos de ar condicionado possam ser desligados. "Tirar sua gravata imediatamente diminui a temperatura do corpo em cerca de 2 a 3 graus Celsius", afirmou o ministério em um comunicado. "Permitindo um uso mais sensato do ar condicionado que resulte numa economia de eletricidade e proteja o meio ambiente". O ministério fez um pedido para que todos os escritórios públicos e privados permitam a seus empregados não usar gravata durante as ondas de calor como a que elevou as temperaturas para níveis parecidos com os registrados na África em muitas partes da Itália nesta semana. O pedido ecoa uma iniciativa similar vinda do maior grupo de petróleo da Itália, ENI, que disse a seus funcionários no começo deste mês que eles não precisam usar gravata no trabalho. Os fabricantes de gravata, entretanto, perderam a calma. "A Itália confirma que é um país estranho", disse Flavio Cima em uma carta ao jornal econômico Il Sole 24 Ore, sob a manchete: "Eu, fabricante de gravatas, sou responsável pelo aquecimento global". "Nós agora podemos continuar felizes com nosso estilo de vida, usando carros, consumindo combustível, aquecendo e esfriando nossas casas durante o lazer. Sob um condição: nós não devemos usar gravata enquanto fazemos isso", escreveu ele. "Eu deveria escutar meus amigos e virar um explorador de petróleo no lugar". A Itália é um dos países da União Européia que mais polui e está entre os países da UE que devem exceder suas metas de emissão de gases causadores do efeito estufa.