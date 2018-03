UFSCar proíbe entrada de estranhos no campus A UFSCar (Universidade Federal de São Carlos) anunciou nesta segunda-feira, 21, que a partir de agora está proibida a entrada de estranhos no campus no período noturno. A partir das 19h somente membros da comunidade universitária, com a apresentação de documento de identificação, poderão cruzar o portão.