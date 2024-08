Acidentes aéreos: do Fokker 100 da TAM a Vinhedo, relembre tragédias brasileiras com queda de aviões

Com 61 pessoas a bordo [4 tripulantes e 57 passageiros] o avião da companhia aérea VoePass , antiga Passaredo, partiu da cidade de Cascavel, no Paraná, e rodopiou pelo ar quando sobrevoava Vinhedo. Os momentos que antecederam a queda vertical em parafuso e a explosão e o incêndio da aeronave quando atingiu o solo foram filmados por várias pessoas da cidade.

