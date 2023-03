Ayrton Senna: a primeira vitória no Brasil

Ayrton Senna comemora vitória no GP Brasil de Fórmula 1 com a bandeira do Brasil. Foto: LUIZ PRADO





Ele já era bicampeão mundial (1988 e 1990), mas nunca havia vencido em casa. Ayrton Senna queria a qualquer custo conquistar sua primeira vitória no Brasil. Perseguiu obsessivamente seu objetivo e chegou lá. Foi no autódromo de Interlagos, no dia 24 de março de 1991, que sem terceira, quarta e quinta marchas, levou o carro no braço e venceu. Teve um colapso muscular e chorou compulsivamente depois de receber a bandeirada final.

“Terminei essa corrida sem a ajuda de mais nada. Nem de meu carro, nem de meu físico. Foi Deus quem me deu a conquista”, de Ayrton Senna ao término da prova.

A volta triunfal até os boxes, com a vibração da torcida, aumentou a emoção e Senna, chorando, só se reanimou na hora de subir ao pódio. Relembre todas as emoções dessa histórica corrida nas páginas do Jornal da Tarde.

.

Continua após a publicidade

Jornal da Tarde, 25/3/1991 Foto: Estadão

> Veja o jornal do dia que você nasceu

> Capas históricas

> Todas as edições desde 1875