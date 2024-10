‘Coisas da Cidade’: cortar árvores, uma solução para desumidificar a São Paulo da garoa em 1919

Além do que, a cidade é mais fria do que quente, fria e humida, com suas manhans de neblina forte, que são o terror de todos nós. Αssim, tudo aconselha a ter-se mais cuidado na arborisação das nossas ruas, só plantando arvores nas largas avenidas e nas alamedas amplas, ou quando muito nas ruas mais largas onde os predios são geralmente distanciados da rua, e não podem ficar prejudicados pela sombra do arvoredo. Quanto ás ruas estreitas, principalmente as dos bairros humildes, seria melhor que os deixassemos sem arvores, e assim, mais aquecidas do sol, com o que certamente a teria a ganhar a população. P.

‘P’: Um cronista da cidade de São Paulo

José Martins Pinheiro Junior, ou ‘P’, como assinava, nasceu em 12 de abril de 1884 em Silveiras (SP). Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1907. Dois anos depois, entrou para o jornal ‘O Estado de São Paulo’ como redator, cargo que exerceu durante 35 anos. No jornal, além de redigir a seção ‘Coisas da Cidade’ ocupou-se da também da coluna “Revista das Revistas”. Também foi um dos fundadores da ‘Revista do Brasil’ (1916) e do Diário da Noite (1926).