Dia das Mães no Brasil começou na ACM em 1919

Letreiro em neon na loja Sensação para comemorar o Dia das Mães em 1961. Foto: Acervo Estadão

Celebrado em círculos religiosos nos Estados Unidos desde 1914, o segundo domingo de maio como o Dia das Mães foi oficializado no Brasil em 5 de maio de 1932 através do decreto 21.366.

A comemoração começou nos Estados Unidos quando a jovem Anna Jarvis prestou uma homenagem à sua mãe. O gesto teve grande repercussão e o presidente norte-americano Woodrow Wilson promulgou lei instituindo o segundo domingo de maio em homenagem às mães.

No Brasil, a comemoração começou em 1919 no Rio de Janeiro pela Associação Cristã de Moços (ACM), conforme explica matéria do Estadão de 11 de maio de 1952. Em São Paulo, a data foi comemorada pela primeira vez em 1921, organizada também pela ACM.

Decreto instituindo o dia das Mães de 1932 Foto: Acervo/Estadão

Flores, missas e palestras

No início, a comemoração era familar, como mostra o anúncio de 27 de abril de 1949 da Confederação das Famílias Cristãs, e não havia ações no comércio como conhecemos atualmente. As famílias se reuniam em torno da mãe e as presenteavam com flores. Também eram realizadas missas e palestras.

Anúncio publicado em 4/5/1949 Foto: Acervo/Estadão

Presentes

O costume de dar presentes começou décadas depois, entre o final de 1940 e começo de 1950. Um dos primeiros anúncios encontrados no Acervo Estadão com o comércio se preparando para a data foi da Galeria Paulista, de 04 de maio de 1949, que preparou sua vitrine em homenagem às mães.

Anúncio publicado em 27/4/1949 Foto: Acervo/Estadão

Na mesma reportagem de 11 de maio de 1952, já é possível ver o envolvimento do comércio no evento com as lojas enfeitando suas vitrines e confeccionando anúncios na imprensa a pedido da Federação do Comércio do Estado de S. Paulo.

Reportagem de 11/5/1952 Foto: Acervo/Estadão

Galerias

Veja como a imagem das mães mudou ao longo dos anos nos anúncios publicitários:

Imagens de personalidades com seus filhos e suas mães selecionadas peloAcervo Estadão. Foto: Acervo/Estadão

No mês das mães no ano de 1972 a jovem Maria Auxiliadora levou seu bebê com então 15 dias ao Estádio do Maracanã para enfrentrar provas concorrendo auma vaga de professoraprimária em Guanabaria, no Rio de Janeiro. A concorrência inicial eram mais de cinco mil candidatos para o número de mil trezentos e trinta e nove vagas. Foto: Carlos Chicharino / Estadão

