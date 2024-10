Grafites de Maurício Villaça saíram dos muros para a moda e a decoração

No final da década de 1980 o grafite vivia um de seus grandes momentos. Após ganhar as ruas de São Paulo, Maurício Villaça, um dos artistas protagonistas do movimento resolveu levar a sua arte para além dos muros e painéis. O Jornal da Tarde de 7 de setembro de 1989 dedicou uma página inteira para mostrar como os grafites de Villaça foram parar em roupas e objetos de decoração com a grife própria Top Grafitti. Leia a íntegra da reportagem de Bell Ascenso e fotos de Paulo Jantalia.

Jornal da Tarde - 7 de setembro de 1989

Página do Jornal da Tarde de 7 de setembro de 1989. Foto: Acervo Estadão

[conteúdo em atualização]

História da pichação e do grafite em São Paulo 1 / 87História da pichação e do grafite em São Paulo PICHAR NA CADEIA Diário Oficial de 1988mostra recado do prefeito Jânio Quadros aos pichadores Juneca e Bilão, um dos mais ativos da cidade:A guerra da prefeitura contr ... Foto: Estadão AcervoMais Um muro, uma tela Rabiscos, mensagens de amor, protestos, desabafos existenciais, campanhas políticas, garranchos indecifráveis.Obrasde arte e vandalismo. Farra imatura ... Foto: Antonio Gaudério/ Estadão AcervoMais Comunicado Suplemento do Diário Oficial de São Paulo em 1988 dizia "Juneca e Bilão vão "pichar a cadeia"" Foto: Reprodução / Estadão Acervo Juneca e Bilão procurados "Vejamos se picham a cadeia, serão processados com o maior rigor" foram palavras do prefeito Jânio Quadros em 1988 aos pichadores Bilão, e Juneca. Foto: Reprodução / Estadão Acervo Eleições livres Paredes pichadas em Sorocaba, interior de São Paulo, contra a ditadura militar em 1966. Foto: Estadão Acervo A batalha da Maria Antonia Na famosa Batalha da Maria Antonia em 1968, asdiferenças ideológicasdabriga entre estudantes da USP e Mackenzienos muros da cidade. Foto: Estadão Acervo CCC Os dois lados usaram pichações para se expressar. Na fachada daUSP, uma sigla grita nos muros: CCC. O Comando de caçaaos Comunistas. Foto: Estadão Acervo Te amo gracinha Grafite do pioneiro Alex Vallauri em uma de suas primeiras aparições pelos muros de São Paulo. O artista grafitava desde os anos 70 e em 1981seu traba ... Foto: Estadão AcervoMais Grafiteiros na década de 90 No icônico Beco do Batman os grafiteiros deixam sua marca. De calças brancas está Kobra, hoje um artista mundialmente conhecido que grafitou algumas d ... Foto: Protásio Nene / Estadão AcervoMais Graffiti vivo Arte em estêncil homenageia o pioneiro Alex Vallauri com sua face grafitada. Foto: Estadão Acervo E o frevo? Arte de Alex Vallauri entitulada"Madame Abacaxi". Foto: Estadão Acervo Gata do Soutien Alex Vallauri coloriu um mural com a sua obra "A Gata do Soutien de bolinhas correu ao telefone" em técnicas de estêncil. Foto: Estadão Acervo Muros do Ibirapuera Uma nova paisagem no Ibirapuera. Convidados pelo Museu de Arte Moderna três artistas plásticos estão fazendo o que sabem e gostam: arte urbana. Em pri ... Foto: Estadão AcervoMais Grafite de Alex Vallauri em 1985 Grafite "A Rainha do Frango Assado", a obra mais conhecida de Alex Vallauri. Foto: Kenji Ota / Estadão Acervo Durante a madrugada Pichador cobre o muro de tinta na Avenida Paulista. Foto: Antonio Gaudério / Estadão Acervo Nos muros da cidade Arte em estêncil da Rua Engenheiro Alcides Barbosa em 1988. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Juneca Saw O pichadorJuneca deixa sua marca em cima de grafites. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Rainha na banheira Alex Vallauri e seus grafites em estêncil. Foto: João Pires / Estadão Acervo Paisagem no Ibirapuera Artistas convidados pelo MAM decoram os muros do museu. Foto: Estadão Acervo Personagem Grafite queem 1988 ficava na Avenida Rebouças com a Alameda Santos. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Campanha eleitoral nos muros Fernando Henrique Cardoso após pichar a sigla de seu partido, PMDB, durante a campanha para prefeito em 1985. Foto: André Dusek / Estadão Acervo Pichação eleitoral Fernando Henrique Cardoso em ação com a lata de spray. Foto: André Dusek / Estadão Acervo Lula e Supla Lula eEduardo Suplicy em frente a um muro pichado. Foto: Paulo Cerciari / Estadão Acervo Graffiti Vivo Alex Vallauri, que morreu em 1987, homenageado por colega com técnicas em estêncil. Foto: Mônica Maia / Estadão Acervo Estêncil Mauricio Villaça trabalhando e a arte de rua em processo. Foto: Mônica Maia / Estadão Acervo A rainha na banheira Alex Vallauri e a casa da "Rainha do Frango Assado", sua mais famosa personagem. Foto: Joveci C. de Freitas / Estadão Acervo Arte em várias nuances Das paredes àsroupas, o grafitepresente. Foto: Mônica Maia / Estadão Acervo Dura lex sed Alex Homenagem a Alex Vallauri nos muros da cidade. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Grafite de Alex Vallauri Grafite que une desenhoe poesia. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Crash Com o sucesso do grafite, a arte passou para ambientes internos. O bar Crash, na rua da Consolação, fez do grafite a sua decoração em1989. Foto: Lena Vettorazzo / Estadão Acervo Pixo no busão Ônibus da Viação Brasil Luxo são pichados em janeiro de 1992. Foto: Márcia Zoet / Estadão Acervo Pichação noturna Na noite da cidade, pichador deixa sua marca na parede em imagem feita em fevereiro de 1991. Foto: Murilo Clareto / Estadão Acervo Rota assassina Protesto contra a Rota em muro no bairro do Pacaembu, onde três jovens foram mortos pela políciaem 1975, no caso que ficou conhecido comoRota 66. Foto: Marcos Machado / Estadão Acervo Pichação nas alturas Pichadores deixam sua marca na região do Parque Dom Pedro II. Foto: Rubens Chaves / Estadão Acervo Na calada da noite Spray em ação. Foto: Maurilo Clareto / Estadão Acervo Desafios Pichadores encaram escaladas e outros desafios físicos para deixar sua marca nos lugares mais difíceis, sinal de status entre a turma do spray. Foto: Antonio Gauderio / Estadão Acervo Grafiteira Homenagem a atriz e ícone de belezaMarilyn Monroe. Foto: Murilo Clareto / Estadão Acervo Arte de rua Grafiteiro em 1991. Foto: Murilo Clareto / Estadão Acervo Arte no carro O artista americano John Howard grafitando a porta de um carro em 1987. Na foto, o contorno detinta feito pela diagramação do jornal. Foto: Sérgio Amaral / Estadão Acervo Grafite invade o interior do Estado Projeto envolvendo grafite nas cidades de Araçatuba e Guararapes tinha apoio de órgãos do governo em 1989. Foto: Francisco Siqueira / Estadão Acervo Trabalho noturno Grafiteiro e seu material de trabalho: as latas de spray. Foto: Murilo Clareto / Estadão Acervo Humilde residência O artista plástico Julio Barreto mostra os grafites que fez nos muros de sua casa. Foto: Esmelim Fernandes / Estadão Acervo Pichação dos pés a cabeça Prédio na Avenida Ipiranga que foi completamente pichado. Foto: Itaci Batista / Estadão Acervo Arte nas ruas Artistas e suas obras na junção das avenidas Rebouças e Doutor Arnaldo, local icônico de grafitagem na cidade. Foto: Nem de Tal / Estadão Acervo Cristo Redentor e os pichadores paulistas Em novembro de 1990 dois jovens menores de idade picharama estátua do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Foto: Hipólito Pereira / Estadão Acervo Limpeza Neto e Binho, os dois rapazes que picharam o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, limpam as paredes de um posto de assistência médica como pena do vanda ... Foto: Vidal Cavalcante / Estadão AcervoMais O muro e o pipoqueiro Muro tomado pelo grafite quase que anula a sutil presença do menino ao lado do carrinho de pipoca em fevereiro de 1989. Foto: Lena Vettorazzo / Estadão Acervo Muros da escola A Escola Panamericana de Arte e seus muros grafitados em 1989. Foto: Lena Vettorazzo / Estadão Acervo Divando na 23 de maio Marilyn em versão grafite. Foto: Luiz Luppi / Estadão Acervo De bibicleta ela vai Grafites do grupo Tupi-Não-Dá. Foto: Lena Vettorazo / Estadão Acervo Um recado para Ciro Usando os muros para deixar avisos. Foto: Leonardo Castro/ Estadão Acervo Pixo mesmo OK! Pichadores invadem o terreno da Petrobrás em Barueri e picham o local. Foto: Epitácio Pessoa / Estadão Acervo Marca registrada Pichadores deixam a sua marca em lugares estratégicos da cidade, como no Viaduto Aricanduva, na Penha em 1991. Foto: Rubens Chaves / Estadão Acervo Arte fora do museu Escadaria do MASP pichadaem 1989. Foto: Paulo Cerciari / Estadão Acervo Patrimônio pichado Monumento da artista plástica Tomie Ohtake em frente ao Centro Cultural São Paulo pichadoem 1990. Foto: Norma Albano / Estadão Acervo Brasil com S Recados no muro. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Coringa Vários estilos de intervenção num muroem 1991. Em azul, o rabisco marcador da diagramação do jornal. Foto: Estadão Acervo Cabeças Feitas Trabalho do artista John Howard. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Recado ao senhor pichador Placa de um estacionamento pedindo encarecidamente que não pichem os muros do estabelecimento, com promessa de doação financeira a instituições de car ... Foto: Álvaro Motta / Estadão AcervoMais Parede repleta de técnicas Grafiteiros preenchem o espaço em branco com várias técnicas de grafite. Foto: Murilo Clareto / Estadão Acervo Arte nos muros da escola Escola fazarte sobre muro pichado em 1988.Pietro Maria Bardi, que dirigia o MASP, observava o painel dos alunos e disse que haviam feito uma verdadeir ... Foto: Sergio Amaral / Estadão AcervoMais Num muro em Cambuci Pietro Maria Bardina inauguração domuro pintado por alunos em no Cambuci. Foto: Sidney Corrallo / Estadão Acervo Protesto Pichação contra a aposentadoria de deputados na Avenida 23 de maio. Foto: Epitácio Pessoa / Estadão Acervo Recado para Maluf Pichadores deixaram o seguinte recado nos arcos do Jânio Quadros em 1993: "Arregasamos [sic] agora chame os jornalistas ok Maluf". Foto: Epitácio Pessoa / Estadão Acervo Cemitério Pichadores invadem Cemitério do Araça. Foto: Luludi / Estadão Acervo Grafite e estilo Grafiteiros fazem mural na Aliança Francesa do Brooklin. Foto: Celio Jr. / Estadão Acervo Elis eternamente Mural em Santos celebra a cantora Elis Regina com os dizeres "Elis ainda que passe o tempo". Foto: Estadão Acervo Artistas Grupo de artistas do Tupinãodá. Foto: Xico Santos / Estadão Acervo Trabalho em equipe Grafiteiros fazem mural em protesto contra a matança de menores no Rio de Janeiro em 1993. Foto: Agliberto Lima / Estadão Acervo Campanha Eleitoral Pintar muros com propagandas eleitorais não será permitido no período de campanha das eleições 2018 Foto: Silvio Ribeiro / Estadão Acervo Poluição visual Pichação como forma de protesto em cima de campanha eleitoral não autorizada. Foto: Ana Carolina Fernandes / Estadão Acervo Campanha limpa A arte do grafite por umacampanha eleitoral mais limpa na cidade. Foto: Jamil Ismail / Estadão Acervo Crianças brincando Trabalho do grupo Tupi-Não-Dá no portão do Poli Estúdio. Foto: Lena Vettorazzo / Estadão Acervo No alto Pichações no edifícioItália. Foto: Heitor Hui / Estadão Acervo Diversão Rapazes se divertem pintando os muros da cidade. Foto: Monica Maia Várias camadas de grafite Quando o grafite também grafita. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Quanto mais alto melhor Pichação em prédio da Bela Vista. Foto: Rubens Chaves / Estadão Acervo Desafiando a autoridade Recado dado nos muros. Foto: Epitácio Pessoa / Estadão Acervo Enquanto os carros passam Ligação da avenida Rebouças com aPaulista em 1991. Foto: Estadão Acervo Arte de rua Grafite da III Mostra Paulista de Grafite. Foto: Estadão Acervo Patrimônio público Monumento às Bandeiras pichado. Foto: Marcos Mendes / Estadão Acervo Campanha cidade limpa Campanha para grafiteiros preencherem muros evitando assim a utilização do espaço por campanhas eleitorais. Foto: Epitácio Pessoa / Estadão Acervo Nos painéis da cidade Grafiteira pinta sobre outdoor. Foto: Nem de Tal / Estadão Acervo Estêncil Grafite em estêncil nos muros do bairro Pinheiros. Foto: Juvenal Pereira / Estadão Acervo Bienal com pichação e tumulto Em2010 A Bienal de SãoPaulofoi invadida pormanifestantes que pixaram a obra do artista Nuno Ramos, e foram detidos pela policia Foto: Filipe Araújo / Estadão Acervo Prisão Os manifestantes que picharam a obra da Bienal foram detidos pela polícia. Foto: Filipe Araújo / Estadão Galerias do Acervo Outras campanhas eleitorais|Fotos Históricas|Eles também foram calouros: famosos no vestibular|História da pichação e do grafite em São Paulo| Foto: Acervo

Jornal da Tarde

