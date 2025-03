Há 150 anos: a importância da ampliação das ferrovias até as fronteiras

A edição de 5 de março de 1875 da Província de São Paulo traz um artigo discutindo a importância das ferrovias chegarem até as fronteiras para levar a paz com os países vizinhos, "a prosperidade, e a civilisação á essas provincias desgraçadas".

Se considerarmos o prolongamento á luz das conveniencias sociaes, e dos mais importantes interesses do estado que repousam nas suas fronteiras, julgaremos que não haverá brasileiro sensato que o comdemne, e o que o prolongamento, além do apoio do presente, tem os aplausos do futuro.

A guerra fatal do Paraguay com as suas despezas fabulosas, com os enormes sacrifícios de vida e dinheiro, veio, ainda que tarde, mas a tempo, despertar do somno profundo que dormiam governo e governados, e dizer-lhes que seria melhor, mais econômico e mais productivo o emprego desse imenso capital em linhas ferreas estrategicas que nos ligassem as fronteiras, garantindo a paz com os nossos bons visinhos, levando a prosperidade e a civilização á essas províncias desgraçadas, boas enteadas de um pessimo padrasto - o imperio!





