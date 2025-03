Música francesa tocada na premiação do Brasil no Oscar e no filme foi proibida pela ditadura militar

Quando os primeiros acordes de ‘Je t’aime... moi non plus’ começaram a tocar nos rádios em 1969, não houve quem ficasse impassível. Com o seu tecladinho e a letra do diálogo de um casal sussurrada, a música é daquelas que pegam na primeira audição. Quando, no meio da música, as falas do casal ficam mais lânguidas e surgem os gemidos da mulher, a incredulidade era geral. Tanto de quem gostou, quanto de quem não gostou a reação era a mesma: “É isso mesmo?” Um clássico.

Além de proibir as cópias nacionais do disco, a Polícia Federal pediu ao ministro da Fazenda, Delfim Netto, que instruísse as alfândegas a a impedir a entrada no País de discos estrangeiros sem que tenham sido aprovados pela censura, pois, segundo o ofício do general Bretas Cupertino, “nos últimos tempos verificou-se um afluxo considerável de discos contendo canções com texto imoral e efeitos sonoros eróticos, o que deve ser coibido”.