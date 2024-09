Sérgio Mendes [1941-2024]: “Minha música é o descanso para cabeça de todos”

O músico, morto aos 83 anos , estava no país para uma temporada de 30 dias, chegando aqui em 5 de junho . No dia seguinte da entrevista, ele se apresentaria no Teatro Municipal de São Paulo em um show beneficente . Também faria na cidade show no Esporte Clube Pinheiros, em seguida partiria para Belo Horizonte. No Rio de Janeiro, além de se apresentar em sua cidade natal, Niterói, fez o show de despedida no Maracanãzinho. No local se reuniram 20 mil pessoas e contou com a participação de Wilson Simonal , Maysa e Jorge Ben .

Na entrevista, Sérgio Mendes fala do seu processo de criação musical, das diferenças entre o mercado brasileiro e norte-americano, as razões do sucesso nos Estados Unidos. Uma delas é que sua música para eles é um alívio para o barulho do cotidiano: