Silvio Santos foi pessoalmente a Roberto Marinho para rescindir contrato de Gugu com a TV Globo

Os donos das duas maiores emissoras de televisão do Brasil conversando sobre o destino de um jovem apresentador de programas de auditório. A cena aconteceu em fevereiro de 1988, quando Silvio Santos [1930-2044] foi à sede da Globo acompanhar Gugu para comunicar à concorrente que o seu pupilo iria romper o contrato que havia assinado com a emissora carioca e não deixaria mais o SBT. Os bastidores do encontro de Silvio Santos com Roberto Marinho foram mostrados na época pelo Caderno 2 do Estadão.

O Estado de S.Paulo - 12/2/1988

Mas o mais inacreditável, se essa palavra existe no mundo do Silvio Santos, aconteceria logo depois. Com Gugu já contratado pela concorrente que prezava seu inatingível padrão de qualidade, com um contrato milionário assinado, Silvio Santos foi pessoalmente à sede da emissora no Rio de Janeiro para comunicar que cobriu a proposta, rescindiria o contrato e levar o pupilo de volta para o SBT. Isto é In-crí-vel! Os dois maiores magnatas da TV brasileira mobilizados pelo “menino de ouro”.

Inicialmente, Silvio Santos não foi conversar com Marinho, mas com Boni , o diretor que comandava a emissora carioca. Ele foi comunicar que cobriu a proposta da Globo e que Gugu aceitou, mesmo com a sua estreia na concorrente já definida e com cenários do programa prontos. Boni ouviu o que Silvio Santos disse, e dizendo-se “mero empregado de Roberto Marinho”, pediu a Silvio que fizesse a comunicação pessoalmente ao empresário.

“Silvio Santos disse a Boni que não tinha nada a falar com Roberto Marinho, a quem não via há 11 anos. Mas Boni convenceu-o a ir à sala do empresário, que, ao telefone, o chamou. Foi então que, sozinhos, numa sala - Boni e Gugu ficaram de fora - os dois maiores empresários de televisão do País falaram de seus negócios e de caça submarina, a paixão de Marinho, porque, segundo Silvio Santos, os dois acharam melhor entregar o assunto Gugu Liberato a seus advogados”, escreveu Luiz Fernando Emediato no jornal de 11 de fevereiro de 1988 .

O Estado de S.Paulo - 12/02/1988

Os detalhes ficaram mesmo para advogados, mas a decisão estava ali sacramentada. Além de pagar a multa contratual de cerce de R$ 2 milhões atuais, cobrir a proposta salarial e outras vantagens do contrato da Globo, Silvio Santos aceitou arcar com perdas e danos da Globo que e Justiça determinasse. A manobra de Silvio Santos, que queria Gugu como seu sucessor, mudou os rumos dos domingos da televisão brasileira.

Com Gugu de volta para casa que o criou, a Globo foi atrás de outro inovador das noites de sábado, o gordinho debochado e anarquista Fausto Silva que fazia sucesso com seus Perdidos na Noite. A partir dali, a disputa na década seguinte seria travada nas tardes com o Domingo Legal, com gincanas insanas, banheiras, sushis eróticos, deficientes físicos e intelectuais em quadros que provocaram altas discussões sobre os limites entre diversão e baixaria.

A fantástica novela da transferência que não foi e seus personagens incríveis - Silvio dizia que não duraria mais que alguns anos de vida e Gugu seria seu sucessor - renderam várias páginas do jornal naquele início de 1988.

O Estado de S.Paulo - 11/2/1988

Os apresentadores do SBT, Silvio Santos e Gugu Liberato, São Paulo, SP.15/4/1988. Foto: Fernando Pimentel/ Estadão

Publicidade veiculada noEstadão de 25/12/1988