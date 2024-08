Vaquinha bancou atletas brasileiros na Olimpíada de 1924 em Paris

“O Brasil na Olympiada de Pariz. Uma iniciativa digna de apoio”. Assim, por alguns dias seguidos no fim de maio de 1924, o Estadão divulgou nas páginas do jornal uma campanha de arrecadação de recursos promovida pela Federação Paulista de Athletismo junto à sociedade para financiar a ida de uma equipe de atletas brasileiros para as Olimpíadas de Paris naquele ano.

A campanha foi criada pela entidade esportiva estadual depois que o governo federal do presidente Artur Bernardes cortou o auxílio de 350 contos de réis aprovado pelo Congresso Nacional para que o Brasil fosse representado nos Jogos de Paris em diversas modalidades esportivas.

Estadão - 23 de maio de 1924

Notícia publicada em 23 de maio de 1924 com lista de doadores de recursos, entre eles o jornal Estadão, para atletas brasileiros viajarem para a Olimpíada de Paris. Foto: Acervo Estadão

Na época chamada de "subscripção particular", a vaquinha contou com a doação de pessoas, entidades esportivas e sociais, bancos, os jornais O Estado de S. Paulo e Folha da Noite, empresas como as indústrias Matarazzo, e a Prefeitura de São Paulo, a maior doadora junto com o político e empresário e político Antonio Prado Júnior. "Tem despertado grande interesse a iniciativa da Federação Paulista de Athletismo no sentido de enviar a Pariz, afim de representar o Brasil na VIII Olympiada, uma turma de athletas brasileiros, para o que está angariando, por meio de subscripção particular, os necessarios recursos que se destinam ao custeio das despesas de viagem e de estada da nossa delegação na França", dizia o informe de 22 de maio . "Na Casa Carvalho Filho, á rua São Bento n. 33-A serão acceitas quaesquer contribuições para esta lista. Telephone: Central. 2124.

A cada dia, a lista de contribuições atualizada com novos aportes e nome dos doadores era publicada no jornal, que no final convidava os leitores a também contribuir:

“O povo de São Paulo, tão generoso em favor das iniciativas realmente úteis para a colectividade, está compreendendo bem a importância e o alcance dos esforços da Federação Paulista de Atletismo para que o Brasil não deixe de ser representado na Olimpíada de Paris e assim lhe vem prestando significativo apoio”, dizia a edição de 23 de maio de 1924 do Estadão .

“Está sendo bem comprehendido e apoiado o esforço da Federação Paulista de Atrhletismo no sentido de evitar ao nosso paíz os dessabores que lhe traria uma completa abstenção”, escreveu o jornal no dia seguinte .

Uniformes e máquina de escrever

As doações para a modesto time olímpico brasileiro não se limitaram a dinheiro para a viagem. Equipamentos, uniformes e até uma máquina de escrever foram doadas para a equipe de sete atletas, um técnico e dois dirigentes.

“Ao Esporte Nacional” forneceu as camisas para os “athletas que vão representar o Brasil na olympiada de Pariz.” “Em cada uma dessas camisas, de côr branca, como é de praxe para os esportes athleticos, há, na parte central do peito, o globo azul estrellado da bandeira brasileira, cortado pela faixa branca com o lemma “Ordem e Progresso”. Por cima do globo, em letras das côres nacionaes, lê-se a palavra “Brasil”.

Os calções foram doados pela Casa Fuchs, que também contribuiu nas doações da campanha. Uma máquina de escrever “Remington " portátil foi presenteada à federação pela Casa Pratt, para auxiliar no “trabalho de redacção de cartas, notícias, informações , etc, que incumbe sempre a uma delegação esportiva no estrangeiro.”

As passagens de navio da delegação, que viajou num vapor da Lloyd Real Hollandesa, agenciada pela Sociedade Anonima Martinelli, foram adquiridas com “excepcionais vantagens e facilidades, a título de contribuição para o êxito da representação do Brasil no grande certame”, informou o jornal na edição de 25 de maio .

Longa viagem marítima

Naquele dia, o jornal também noticiou os nomes dos integrantes da equipe e como seria a longa viagem de navio rumo a Paris dali dois dias, a data das competição e a volta por mais 15 dias de travessia atlântica:

“Depois de amanhan, terça-feira, sahirá desta capital para Santos, pelo trem das 8 horas, a delegação de athletismo que vae representar o Brasil na VIII olympiada, a se realizar em Pariz.

Essa delegação está asssim constituída:

Chefe - Dr. Americo R. Netto; secretario - A. J. Byington Junior; athletas - Guiilherme Seewald, Eurico Teixeira de Freitas, Alvaro de OLiveira Ribeiro, José Galimberti, Octavio Zani, Narciso Costa e Alfredo Gomes; treinador - A. J. Hogarty.

Em alta Acervo Ademar Ferreira da Silva A delegação embarcará pelo vapor "Orania"... ...O "Orania chegará a Chemrburgo nos útimos dias da primeira quinzena de Junho, o que dá aos nossos athetas um repouso de cerca de três semanas antes de entrarem na primeira prova, a ser disputada no dia 5 de Julho. No dia 13 de julho será disputada a última prova, regressando a delegação pelo "Gelria", que deixará Cherburgo a 17 de Julho, aqui chegando nos primeiros dias de Agosto.

