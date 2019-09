Número de voos

A rede de aeroportos da Infraero tem atualmente 63 aeroportos. Os terminais de Guarulhos (SP), Viracopos (SP) e Brasília (DF) foram concedidos à iniciativa privada em 2012. Nesta página "Situação dos Voos", que fornece um relatório atualizado de hora em hora sobre atrasos e cancelamentos, constam as operações programadas nos aeroportos da Rede Infraero.

O Aeroporto Internacional de Brasília/Juscelino Kubitschek também aparece no relatório, por opção da Inframérica, concessionária do aeroporto. Os dados relativos aos aeroportos de Guarulhos e de Viracopos devem ser consultados junto às respectivas concessionárias.