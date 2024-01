Uma nova e improvável ameaça à estabilidade do Haiti: um grupo ambiental armado

Membros uniformizados e armados da brigada entraram em confronto com as forças do governo no norte do Haiti nesta semana, aumentando as tensões em um país já volátil, onde as gangues assumiram o controle de grandes áreas da capital, Porto Príncipe, e estão causando estragos nas áreas rurais.

O grupo ambientalista, a Brigada de Segurança de Áreas Protegidas (conhecida como B-SAP), ficou furioso depois que o primeiro-ministro demitiu seu líder. Na quarta-feira, 24, os oficiais do grupo tentaram invadir o escritório da alfândega local, e as unidades da Polícia Nacional do Haiti os repeliram usando gás lacrimogêneo.