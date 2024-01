Chácara Santo Antônio: leitor cobra recapeamento em via da região

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que entrou em contato com a comunidade local, antes de iniciar o serviço de recapeamento em uma via, com o objetivo de que a população desloque os veículos para que a rua seja recapeada integralmente. É importante esclarecer que o Programa de Recapeamento da cidade de São Paulo é uma ação contínua, que visa atender todos os munícipes. As vias elencadas no programa estão presentes nas 32 Subprefeituras da capital e respondem aos seguintes critérios: vias coletoras ou arteriais, volume de tráfego e a deterioração do pavimento existente, demanda de transporte coletivo sobre pneus e histórico de operação de conservação de pavimentos viários. Por este motivo, as vias são elencadas conforme o trabalho evolui, em um cruzamento contínuo entre os dados coletados pela Inteligência Artificial da Prefeitura e os parâmetros pré-estabelecidos. Após uma vistoria da SMSUB no local, a Rua Capitão Otávio Machado foi incluída no cronograma de trabalho da Operação Tapa-Buraco.”

Caso o cronograma demore a ser concluído, o leitor pode entrar em contato para apresentar nova queixa.