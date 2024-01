Restaurante estreia bloco de carnaval em Pinheiros com participação da ex-The Voice Ludmillah Anjos

No domingo da próxima semana, dia 4, um pouco do clima do carnaval de Salvador desembarca em Pinheiros. Isso porque o restaurante Preto Cozinha desfila na região a primeira edição do Bloco do Preto, com participação da cantora baiana Ludmillah Anjos.

O bloco percorrerá as ruas do bairro até chegar ao restaurante. Os foliões que comprarem a mortalha (abadá) tem acesso ao bar do Preto que venderá bebidas durante o trajeto e ao after no restaurante.

Ludmillah Anjos. Foto: Magali Moraes

O Bloco do Preto sai no dia 4 de fevereiro, com concentração às 11h ( na rua Joaquim Antunes, na altura do número 910, sob a passarela da Teodoro Sampaio).

Não é obrigatório, mas quem quiser pode comprar o abadá (R$187 por pessoa, com vendas pelo sympla retirada no restaurante).