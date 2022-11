Estante: Do novo romance de Julian Barnes ao polêmico Michel Houellebecq

Publicidade

Elizabeth Finch

Autor: Julian Barnes

Editora: Rocco

192 págs., R$ 59,90

O autor inglês Julian Barnes, premiado com o Man Booker Prize por O Sentido de um Fim, em 2011, volta com um novo romance sobre uma professora estoica e autoritária, Elizabeth Finch, cuja vida é narrada por um dos seus alunos, Neil, que herda seus diários e escritos. Neil escreve em sua homenagem um estudo sobre o último imperador pagão de Roma, Juliano, admirado por Elizabeth por ser contra o monoteísmo. (Antonio Gonçalves Filho)

O escritor Julian Barnes, que lança novo romance Foto: Estadão Acervo

O Som Vertebrado

Autor: Edimilson de Almeida Pereira

Editora: José Olympio

168 págs., R$ 59,90

Depois de receber dois prêmios importantes, o São Paulo de Literatura (por O Front) e Oceanos (O Ausente), o escritor mineiro Edimilson de Almeida Pereira lança O Som Vertebrado, seleção de poemas que reduz a língua a um rastro na poeira seca em busca da vida – e da renovação. Uma obra poética vigorosa dedicada a Milton Nascimento. (A.G.F.)

O Retorno

Autor: Hisham Matar

Editora: Âyiné

276 págs., R$ 76,90

Nascido há 52 anos em Nova York, de pais líbios, Hisham Matar, ganhou em 2017 o prêmio Pulitzer. Seu pai, dissidente político na época de Kadhafi, viveu no exílio e foi raptado pela polícia secreta do Egito. Hisham tinha 19 anos e estudava em Londres. O ano era 1990. O escritor voltou ao Líbano 22 anos depois em busca da verdade sobre seu desaparecimento, ele que queria esquecer a Líbia. O resultado é um emocionante reencontro com o passado. E com seu país. (A.G.F.)

O Litoral das Sirtes

Autor: Julien Gracq

Editora: Carambaia

304 págs., R$ 99,90

O francês Julien Gracq foi indicado, ganhou o Goncourt, mas não foi receber o prêmio concedido a O Litoral de Sirtes, sua obra-prima, que a Carambaia lança com tradução de Júlio Castañon Guimarães. Antonio Candido comparou a obra de Gracq a O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzatti, com justa razão: no livro do francês, o protagonista, descendente de aristocratas, vive num lugar (a fictícia Orsenna) em guerra há três séculos com o país vizinho sem que o conflito se note. (A.G.F)

O escritor alemão Hermann Hesse, autor de sucessos como 'Demian' Foto: Editora Todavia

A Magia de Cada Começo

Autor: Hermann Hesse

Editora: Record

182 págs., R$ 59,90 (e-book, R$ 38,90)

Nos 60 anos de morte do escritor alemão Hermann Hesse, prêmio Nobel de literatura, a editora Record lança o autobiográfico A Magia de Cada Começo. Nele, há histórias terríveis da infância – um amigo pobre tentando chantagear o rico, por ter roubado maçãs do vizinho – e também sobre a idade da despedida, quando Hesse diz que não existe morte, mas o medo da morte. Sensível, como sempre. (A.G.F)

Aniquilar

Autor: Michel Houellebecq

Tradução de Ari Roitman

Companhia das Letras

R$ 99,90 / e-book: 44,90

O polêmico Michel Houellebecq está de volta em um novo romance, Aniquilar conta a história de Paul Raison, um funcionário do Ministério Público Francês (pessoa complicada e distante da família). O autor abre o livro com um episódio violento e dúbio: a decapitação de um ministro por radicais islâmicos, mas há um impasse: o vídeo divulgado é alvo de suspeitas, pois especialistas divergem da idoneidade da produção. Ao longo da história, que aborda questões atuais dos franceses, como a questão política após atentados de extremistas do estado islâmico, o protagonista volta a suas raízes e é obrigado a encarar a morte de perto, seu pai não está em boas condições. (Matheus Lopes Quirino)

O polêmico Michel Houellebecq, autor de 'Serotonina', entre outros Foto: Acervo Estadão

Storm

Alessandro Grecco

Objetiva

176 páginas

R$ 74,90 ou R$ 39,90 (E-book)

O ex-hacker brasileiro Wanderley Abreu Junior com apenas 17 anos invadiu os sistemas internos da agência espacial NASA, dos EUA, uma faceta chocante. Entretanto, o efeito da ousadia abarcou em um convite inesperado: a organização o chamou para sua sede e, desde então, o especialista em programação passou a colaborar com projetos internos, como o projeto Mars2020, que levou o primeiro astromóvel a pousar na superfície do planeta Marte. Hoje com 44 anos, Rover é conhecido também por ter integrado a operação Catedral-Rio, que identificou e prendeu mais de 200 pedófilos. Neste livro do jornalista Alessandro Grecco, a história do homem que se tornou uma das principais cabeças da tecnologia brasileira. (M.L.Q)

Tia Ciata e a Pequena África no Rio de Janeiro

Roberto Moura

Todavia

352 páginas

R$ 94,90 ou R$ 59,90 (E-book)

Aquela casa na Praça Onze, no Rio de Janeiro, era palco de música, conversa e dança. Estamos em meados do século 19, na passagem para o 20, e a então capital federal vivia uma efervescência cultural. Com a abolição da escravidão, negros da Bahia rumaram ao Rio, foi nesse processo de urbanização que se criou a “Pequena Africa”. Na reedição do livro de Roberto Moura, vê-se como a figura da mãe de santo Tia Ciata se tornou um ícone do samba, que recebeu em sua casa artistas pioneiros do ritmo, como Pixinguinha. (M.L.Q)

Alunos do Centro Experimental de Música do Sesc Consolação participam do projeto Na Casa da Tia Ciata Foto: Emidio Luisi

Dias de Areia

Aimée de Jongh

Tradução: Bruno Ferreira Castro e Fernando Scheibe

Editora: Nemo

288 páginas

R$ 84,90 ou R$ 59,90 (E-book)

A Graphic Novel Dias de Areia, de Aimée de Jongh, mostra como a seca atingiu os Estados Unidos de maneira crítica na década de 1930. O fotógrafo John Clark, um jornalista em início de carreira, é escalado para cobrir o impacto das tempestades de areia na região do Dust Bowl, no centro do País. Lá, ele retrata a vida miserável dos sulistas, em atmosferas marcadas por preconceito, violência e segregação racial. Além do traço da cartunista, fotos da época mostram a dura realidade. (M.L.Q)

História Natural da Febre

Matheus Guménin Barreto

Editora: Corsário Satã

120 páginas

R$ 42

O poeta e tradutor Matheus Guménin Barreto teve seus escritos traduzidos em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Seu novo livro História Natural da Febre, publicado pela editora luso-brasileira Corsário Satã, começa dando os batimentos da vida para desembocar em uma atmosfera fúnebre. No meio do caminho, reflexões acerca da vitalidade do corpo, além dos versos que elegem a luz solar como matéria de poesia. Um quebra-cabeças frágil como a existência. (M.L.Q)