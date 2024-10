Acidente com equipe de remo pode ter sido causado por perda de freio; entenda

A Polícia Civil do Paraná está investigando a causa do acidente que matou nove pessoas na BR-376, em Guaratuba, no Paraná. Entre as vítimas, estão atletas adolescentes do Projeto Remar para o Futuro, assim como o treinador da equipe e o motorista da van, veículo atingido por uma carreta. Entre as hipóteses levantadas inicialmente pela Polícia Rodoviária Federal, está a informação de que falharam os freios da carreta.

Conforme a PRF informou inicialmente, a carreta, dirigida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van. O veículo foi projetado à frente, batendo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu.

Em seguida, no entanto, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre o veículo que levava os atletas.

Colisão deixou mortos em rodovia do Paraná. Na foto, bombeiros e policiais trabalhando no local do acidente. Foto: Divulgação/PRF

O veículo de passeio estava com um ocupante, que não se feriu. Na van, eram dez pessoas (só o adolescente João Pedro Milgarejo, de 17 anos, sobreviveu). Na carreta, estava apenas o motorista, que teve ferimentos leves. Os dois foram encaminhados para hospital de Joinville, Santa Catarina, tendo alta no mesmo dia.

Conforme a Polícia Civil do Paraná, o motorista da carreta que provocou o acidente, segundo a polícia, deve ser indiciado por homicídio culposo (não intencional).

Ainda na segunda-feira, o delegado Edgar Santana, da Delegacia de Delitos de Trânsito de Curitiba, falou sobre a dinâmica do acidente. “As informações preliminares apontam que três veículos estavam envolvidos: um caminhão teria colidido no fundo de uma van e a van teria colidido no fundo de um veículo de passeio. Na sequência, houve capotamento da van, o caminhão teria passado por cima da van e as vítimas terminaram indo a óbito no local”, afirmou.

A Polícia Civil, nos próximos dias, vai realizar a oitiva do sobrevivente. Em fase inicial das investigações, uma série de diligências serão realizadas nos próximos dias para compreender a dinâmica do acidente. O motorista ainda é aguardado para prestar depoimento. A reportagem também tenta contato com a defesa.

Velório coletivo

A Força Aérea Brasileira (FAB) ficou responsável pelo transporte das urnas funerárias das vítimas do acidente. A aeronave deve decolar ainda nesta terça-feira, 22, do Aeroporto Internacional de Curitiba rumo ao Aeroporto de Pelotas.

De acordo com a prefeitura de Pelotas, o velório será coletivo no Clube Centro Português 1º de Dezembro, que fica na Rua Cidade de Faro, 238 - Recanto de Portugal, no município gaúcho. Deve ser realizado entre esta terça e quarta-feira, 23.