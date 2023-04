Argentinos são resgatados em condições análogas à escravidão em fazenda no Rio Grande do Sul

A Polícia Federal resgatou na noite deste sábado, 1, quatro trabalhadores argentinos em condição análoga à de escravo, no município de Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Entre os trabalhadores, que atuavam no corte de lenha em uma propriedade rural, havia um menor de idade.

Trabalhadores argentinos foram resgatados de propriedade rural Foto: Policia Federal

A Polícia Federal, policiais militares e fiscais do Ministério do Trabalho se deslocaram até a propriedade após receberem informações de que trabalhadores haviam sido abandonados pelos empregadores e estavam sem recurso para alimentação e estadia.

Na propriedade, os trabalhadores estavam acampados na mata, em condições insalubres, sem água potável, sem banheiros e sem energia elétrica e totalmente desassistidos.

Um homem, que estava responsável pelas atividades, foi preso em flagrante por redução à condição análoga à de escravo, previsto no artigo 149 do Código Penal. A reportagem não conseguiu obter contato com o responsável pela defesa do suspeito nem do proprietário da fazenda.