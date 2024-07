Brasil tem menor nº de homicídios desde 2011, mas 5 mortes por hora; veja Estados mais violentos

Golpes chegam a quase 2 milhões no Brasil, puxados por crimes do Pix e mais fraudes virtuais

Golpes chegam a quase 2 milhões no Brasil, puxados por crimes do Pix e mais fraudes virtuais

“Em 2022, essa parcela pulou para 13,8%, mostrando que a participação das polícias na explicação da violência é muito grande”, acrescenta o presidente do Fórum.

Conforme dados do anuário, Santana (AP) lidera a lista das cidades com mais de 100 mil habitantes com maior taxa de homicídios em 2023. O indicador da cidade chegou a 92,9, alta de 88,2% na comparação com o número do ano anterior (49,4). Ao todo, 27% das mortes violentas registradas no ano passado foram provocadas por policiais.

A cidade, considerada estratégica para o narcotráfico por conta da existência de contar um porto bastante influente na região, é vista como ponto de disputa entre as maiores facções do País, que se uniram com grupos locais para tentar ganhar poder na região.

“O Comando Vermelho se uniu com os Amigos para Sempre (APS), que de certa forma é minoria no Estado, mas está em processo de expansão e disputa. E o PCC se juntou com a Família Terror do Amapá, que é a majoritária”, afirma ao Estadão Thiago Sabino, pesquisador do Instituto Mãe Crioula.

Por conta do porto, Santana passou a ser palco frequente dessa disputa, em dinâmica que se sobrepõe inclusive a grandes centros urbanos do Amapá. “A hipótese é que em Santana tem acontecido até maior disputa territorial do que em Macapá”, aponta Sabino.