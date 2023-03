Ataques criminosos diminuem e Ministério da Justiça anuncia envio de mais tropas ao RN

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - As fortes chuvas que caíram em Natal e municípios vizinhos do Rio Grande do Norte ao longo da madrugada deste domingo, 19, podem ter contribuído para a redução do número de ataques atribuídos à facção criminosa Sindicato do Crime (SDC) a prédios e veículos públicos e privados desde o início da semana passada.

Diferente do primeiro dia de ataques, quando 103 ocorrências foram registradas, o número caiu para menos de 10 nas últimas horas. Os ataques de maior proporção ocorreram em uma estação de trem recentemente reinaugurada no bairro Boa Esperança, em Parnamirim, na Grande Natal, e a um ônibus no município de São Pedro, no agreste potiguar.

O prédio e o veículo foram incendiados.

Com a diminuição dos ataques nas maiores cidades do estado, incluindo Natal, os serviços de transporte público e coleta de lixo foram retomados. As prefeituras ainda não se pronunciaram sobre quando ocorrerá a reabertura de postos de saúde e escolas. O ministro da Justiça Flávio Dino também anunciou na noite do sábado,18, o envio de mais 100 homens para reforçar o policiamento ostensivo no Rio Grande do Norte.

Agentes da Força Nacional fazem inspeção em dois jovens se Natal Foto: EFE/ Ney Douglas

“Estamos com mais de 500 integrantes da Força Nacional e de forças federais atuando no Rio Grande do Norte, em auxílio ao governo do Estado. Determinei agora a destinação de mais 100 policiais”, escreveu o ministro. Além da Força Nacional, os estados da Paraíba, Ceará e Pará enviaram tropas especiais, veículos e aeronaves. O contingente de reforço se aproxima dos 900 militares (homens e mulheres).

“Nós vamos continuar com os policiais nas ruas não só com as chamadas barreiras itinerantes, mas com as barreiras permanentes, ao mesmo tempo que iremos aprofundar os processos de apuração e de investigação em curso. Está havendo uma diminuição das ocorrências, portanto, é o momento para a gente intensificar essas medidas”, declarou a governadora Fátima Bezerra (PT).

Apoio

Na manhã deste domingo, 19, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o governo federal está auxiliando e dando apoio para a retomada da normalidade no Estado. Segundo o chefe do executivo, o ministro Flávio Dino deve ir nesta segunda-feira, 20, ao Rio Grande do Norte acompanhar de perto o trabalho da Força Nacional. Lula disse que está conversando com a governadora do Estado.

Transferências

O número de transferências de presos considerados de alta periculosidade vinculados à liderança do Sindicato do Crime (SDC), facção criminosa a qual os ataques coordenados estão sendo creditados pelos órgãos de segurança estaduais, chegou a dez. A primeira delas ocorreu ainda na terça-feira, 14. Na noite da sexta-feira, 17, a Força de Cooperação Penitenciária (Focopen) com apoio de policiais penais federais, realizou a transferência de mais nove presos da mesma unidade prisional para o Sistema Penitenciário Federal (SPF). A transferência foi solicitada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte e pelo governo estadual e autorizada pela Vara de Execução Penal.

Os custodiados são acusados de cometer homicídios e tráfico de drogas, além de estarem envolvidos em planos de fugas e ataques a patrimônios públicos e privados no Rio Grande do Norte. Os presos transferidos podem ficar custodiados em qualquer uma das cinco unidades federais localizadas em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Mossoró (RN), Porto Velho (RO) e Brasília (DF).Os presos ficarão isolados em celas individuais, com visitas monitoradas e com rigorosos procedimentos de segurança.

Balanço

Dados atualizados na manhã deste domingo,19, pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed/RN), apontam que 117 suspeitos foram presos desde o início dos ataques. Treze foragidos da Justiça foram recapturados e três adolescentes foram apreendidos. Com os suspeitos, os policiais apreenderam quase 100 artefatos explosivos, 34 armas de fogo, 26 galões com combustíveis, dinheiro, drogas e munições.