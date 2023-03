Violência recua no Rio Grande do Norte e serviços básicos voltam a funcionar parcialmente

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O número de ataques criminosos coordenados reduziu-se em mais de 50 cidades do Rio Grande do Norte na madrugada deste sábado, 18. O reforço do policiamento ostensivo com agentes militares e helicópteros da Força Nacional - cedidos pelos estados da Paraíba e Ceará - permitiram que serviços básicos, como a coleta de lixo e o transporte público, voltassem a funcionar. Embora a escolta policial ainda seja necessária.

Registra-se no Rio Grande do Norte uma escalada de ações violentas desde o início da semana. Os atos teriam sido determinados por uma facção criminosa conhecida como Sindicato do Crime (SDC) cujos líderes estão detidos em penitenciárias estaduais. Foram alvos da onda de violência prédios públicos, empreendimentos comerciais e veículos.

A situação em Natal

Em Natal, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (STTU) informou que a frota começou a circular às 6h e será recolhida às 19h. Somente 47 ônibus saíram das garagens, escoltados por viaturas da Guarda Municipal, para atender a uma população superior a 1 milhão de pessoas na Grande Natal.





Restos carbonizados de um ônibus incendiado em Natal na última terça-feira, 14 Foto: AP Foto/Ney Douglas

Em razão dos ataques, escolas e universidades públicas e privadas, postos de saúde e serviços de assistência social suspenderam atividades por tempo indeterminado. O comércio de rua abre mais tarde e fecha mais cedo, assim como alguns supermercados e shoppings-centers.

Continua após a publicidade

A depender do cenário das próximas horas, a STTU irá definir como será a circulação do transporte público para o domingo (19).

Após a ocorrência de incêndios intencionais em caminhões de coleta de lixo nos últimos dias, cidades como Natal, Mossoró e Parnamirim, as maiores do estado, decidiram suspender o serviço. Na capital, o lixo se amontoava em ruas e avenidas de todos os bairros depois de três dias de paralisação do serviço. Após reunião com o governo estadual, as prefeituras determinaram que recolheriam o lixo com apoio das forças de segurança - e isso tem ocorrido desde a tarde de sexta-feira, 17.

Cenas de violência permanecem

Mesmo com a redução de ataques criminosos na madrugada deste sábado, cenas de violência foram vistas em alguns pontos de Natal e cidades vizinhas. Bandidos atearam fogo em um terreno da prefeitura de Ceará-Mirim, na região metropolitana; criminosos tentaram incendiar, ainda, uma estação de trem na zona norte de Natal e ameaçaram de morte trabalhadores de uma lanchonete, ordenando que o estabelecimento fosse fechado.

Houve, ainda, troca de tiros entre bandidos e policiais em pelo menos dois bairros de Natal. Em um dos casos, o tiroteio ocorreu na Ponte Newton Navarro, que liga as zonas norte e leste, causando pânico entre os motoristas.

Policial e comerciante assassinados

Continua após a publicidade

O caso mais violento da madrugada foi a morte de um policial penal que estava de folga. Carlos Eduardo Nazário, de 49 anos, estava em um estabelecimento comercial perto da residência na qual morava, em São Gonçalo do Amarante, quando foi atingido por três tiros no tórax, braço e perna.

Socorrido ao Hospital Santa Catarina, não resistiu aos ferimentos. Em outra ação criminosa, durante tentativa de atear fogo a um supermercado na zona oeste de Natal, o dono do estabelecimento, de 69 anos, foi baleado pelos bandidos e morreu.

O saldo da violência

Do início dos ataques até hoje, pelo menos três homens ligados ao Sindicato do Crime morreram em confrontos com a Polícia. Dados divulgados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed/RN) na manhã deste sábado, 18, detalham que 104 suspeitos foram presos. Três adolescentes apreendidos e 11 foragidos da Justiça recapturados. Oitenta e sete artefatos de fogo (coquetéis molotov) e 29 armas de fogo foram apreendidas, além de drogas, dinheiro e munições.

Levantamento feito pelo Estadão contabiliza, pelo menos, 200 ataques criminosos orquestrados desde a noite da segunda-feira, 13. Natal e cidades vizinhas como Parnamirim, São Gonçalo do Amarante e Macaíba concentram a maioria das ocorrências.

Apoios federal e estaduais

Os secretários nacionais de Segurança Pública, Tadeu Alencar, e de Administração Penitenciária, Rafael Velasco, estão em Natal para acompanhar o trabalho da Força Nacional de Segurança Pública e de outros órgãos que atuam com o objetivo de conter os atos de violência que têm ocorrido na capital potiguar. O ministro da Justiça, Flávio Dino, garantiu que 500 homens de tropas federais, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), se somarão ao efetivo de reforço federal no Rio Grande do Norte.

Continua após a publicidade

A governadora Fátima Bezerra (PT) também solicitou apoio a estados vizinhos. O Ceará enviou 32 militares e uma aeronave. A Paraíba, 45 militares e o Pará, 60.

À TV Globo, o secretário Nacional de Segurança Pública, Tadeu Alencar, declarou que o objetivo da união de esforços é restaurar a oferta de serviços públicos e a tranquilidade da população potiguar.

“Estamos sendo aqui solidários, mas também encorpando esse movimento das forças de segurança do estado para restaurar a tranquilidade aqui no estado. É claro que estamos diante de um enfrentamento, mas vamos empenhar nesse enfrentamento toda a energia para que a gente possa restaurar plenamente os serviços públicos e a tranquilidade do povo dessa terra”, declarou.