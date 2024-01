Avião sai de Natal rumo a MG e dá meia-volta após 25 minutos por ‘questões técnicas’

Um avião da Azul Linhas Aéreas que partiu na madrugada desta segunda-feira, 22, do aeroporto de São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Natal, rumo a Confins, em Minas Gerais, voltou ao aeroporto de origem após cerca de 25 minutos de voo. A Azul informou que “por questões técnicas identificadas após a decolagem, o voo AD4001 (Natal-Confins)” precisou voltar, mas não deu detalhes do problema na aeronave, um Airbus A-320.

Rota do avião da Azul que saiu de Natal rumo a Minas Gerais, mas voltou após 25 minutos Foto: flightradar24/Reprodução