Baleado em sequestro de ônibus é recém-concursado da Petrobras e fazia curso de formação no Rio

Atingido por três tiros na rodoviária do Rio nesta terça-feira, 12, durante o sequestro a um ônibus, Bruno Lima de Costa Soares, 34 anos, está internado em estado grave. Funcionário da Petrobras, ele iria voltar para Juiz de Fora, em Minas Gerais, sua cidade natal, quando foi baleado por Paulo Sérgio de Lima.

Uma segunda vítima foi atingida por estilhaços durante o sequestro desta terça-feira. Ela recebeu atendimento na própria rodoviária e acabou liberada, preferindo continuar o tratamento em uma clínica particular, já que o ferimento era superficial. Recém-concursado, Bruno estava no Rio de Janeiro para fazer o curso de formação na Universidade Petrobras e visitou algumas plataformas onde, possivelmente, seria lotado depois do término das aulas. Técnico de Estabilidade - Operação de Lastro, ele entrou na petroleira em novembro do ano passado.

Sequestro de ônibus com 16 reféns na rodoviária do Rio terminou com dois feridos; criminoso foi preso Foto: PABLO PORCIUNCULA/AFP

Ele passava a semana no Rio e regressava a Juiz de Fora nos dias de folga. Cursava Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), mas trancou o curso para se dedicar à formação na estatal. Bruno também foi técnico laboratorial no curso de Física UFJF.

Antes disso, Bruno se formou no Colégio Técnico Universitário, atual Instituto Federal, e foi concursado da Cemig, a companhia elétrica de MG. Bruno é solteiro e não tem filhos.

Sindipetro pede doação de sangue

Pelas redes sociais, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro pediu para que as pessoas doem sangue. “Bruno Lima da Costa Soares levou três tiros durante sequestro e está internado em estado grave no Hospital Souza Aguiar. Segundo a Secretaria de Saúde do Município do Rio, ele passou por cirurgia delicada e necessita de doação de sangue, o Sindipetro-RJ pede apoio da categoria.”

Pelas redes sociais, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, informou que Bruno seria transferido para o Instituto Nacional de Cardiologia, hospital de referência para cirurgias cardíacas de alta complexidade.