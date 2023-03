BBB 23: Cara de Sapato se diz ‘muito arrependido’ em relação a Dania Mendez, após depor em delegacia

RIO - O lutador de MMA Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior, o Cara de Sapato, de 33 anos, afirmou na tarde desta quarta-feira, 22, que está “muito arrependido” por sua conduta em relação à modelo mexicana Dania Mendez durante o reality show Big Brother Brasil (BBB) 23, da Rede Globo. Cara de Sapato prestou depoimento na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá (zona oeste do Rio), onde é investigado pelo crime de importunação sexual, com o cantor MC Guimê. Ambos participavam do BBB e foram expulsos e eliminados na última quinta-feira, 16, por decisão da emissora. São acusados de violar as regras do programa. O lutador chegou às 13h50 e entrou sem dar entrevista. Ao sair, às 15h30, falou poucas palavras. Questionado se estava arrependido, confirmou..

“(Estou) muito arrependido. Gostaria de falar mais, no momento oportuno”, completou.

Cara de Sapato e Mc Guimê foram eliminados do BBB 23 Foto: Reprodução de vídeo/Rede Globo

Na chegada à delegacia, acompanhado de advogados, Cara de Sapato não respondeu as perguntas dos jornalistas e tentou se esquivar das câmeras.

O advogado Ricardo Sidi, que defende Cara de Sapato, disse ao final do depoimento que a mexicana Dania Mendez já afirmou não ter se sentido importunada ou ofendida com a conduta do lutador. Para ele, isso justifica o arquivamento da investigação.

“O crime de importunação sexual é de ação pública incondicionada, daqueles em que a legislação dispensa a iniciativa da vítima para dar início à investigação e ao processo”, afirmou. “Isso em razão do cenário de vulnerabilidade da mulher, que muitas vezes não tem condições de pedir ajuda e denunciar, condições até mesmo de compreender a agressão. Mas aqui nós temos a hipótese de uma vítima que, livre de qualquer coação, vem a público e fala que seus limites não foram ultrapassados, que não se sentiu constrangida, não se sentiu desrespeitada.”Segundo ele, com essa situação, “por mais que o crime seja de ação pública”, “não é possível ninguém substituir esse entendimento personalíssimo da própria vítima”.

O defensor classificou como “ótimo” o depoimento de seu cliente.

“Ele prestou esclarecimentos sobre o que a delegada tinha dúvidas, colocou a posição dele, e temos confiança de que, após isso, o caso seja encaminhado para arquivamento”, avaliou.

A Polícia Civil não se pronunciou sobre o depoimento. O inquérito está em andamento e não há previsão de prazo para conclusão.

Acusação

Durante festa realizada no BBB 23 na noite da última quarta-feira, 15, Cara de Sapato e MC Guimê teriam importunado Dania, que havia ingressado no programa horas antes. Guimê teria apalpado as nádegas da mexicana, enquanto Cara de Sapato, em outros momentos, teria tentado imobilizar Dania para beijá-la à força.

O crime de importunação sexual, pelo qual ambos são investigados, consiste em “praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, nos termos do Código Penal, e é punido com pena de 1 a 5 anos de prisão, se o ato não constitui crime mais grave.

MC Guimê foi à delegacia na segunda-feira, 20. Ele também chegou às 13h50 e ficou até 14h45 - por cerca de 55 minutos, portanto. Ao sair, disse apenas: “Muita pressão nesses primeiros dias, grande pressão. Fé em Deus”. A Polícia Civil não informou se Guimê quis se manifestar ou ficou em silêncio durante o interrogatório.