BBB 23: Cara de Sapato e Guimê são expulsos após acusações de assédio a mexicana

O lutador de MMA Antônio Cara de Sapato e o cantor MC Guimê foram expulsos do BBB 23 nesta quinta, 16, após acusações de assédio à mexicana Dania Mendez, que entrou na casa para um período de intercâmbio nesta semana. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

GUIME E CARA DE SAPATO SÃO ELIMINADOS DO BBB 🚨



Cantor e lutador de MMA deixam o programa após acusações de assédio a mexicana Dania Mendez pic.twitter.com/vw4nNcQQzd — Estadão 🗞️ (@Estadao) March 17, 2023

Na edição desta quinta-feira, o programa exibiu a cena em que MC Guimê passa a mão nas costas e no bumbum da mexicana, que repele o gesto. Depois, as imagens mostram o lutador Cara de Sapato beijando a participante, que não retribui e dá leves tapas nas costelas dele.

🚨AGORA: Sapato deu um beijo na Dania... Agora é oficial a Dani veio para destruir o BBB 23 fez mc Guimê balançar passar a mão na bunda do botou chifre na lexa e ainda chifrou a Amandinha cara de safado furou o olho do mc Guimê 😅



MAIS BEIJAR A FORÇA UMA MULHER PODE?



#BBB23 pic.twitter.com/JzEYqaXUci — MARCELLINHO O CARA (@marcelinho1cara) March 16, 2023

Dania Mendez disse à produção que não se sentiu incomodada pela situação. “Eu não esperava, foi muito rápido”, afirmou ela sobre o beijo. “Foi normal.”

Apesar disso, Tadeu Schmidt afirmou que Guimê e Sapato “passaram do ponto” e contrariaram as regras do programa e por isso estavam eliminados.

23) Guimê leva Dania para pegar gelo após a Mexicana cair na pista de dança. pic.twitter.com/CupYO02CXr — Tracklist (@tracklist) March 16, 2023

O apresentador comunicou a decisão aos participantes. “Mas, a partir de tudo que vimos e ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem, Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso tomar cuidado com os limites, aqui e fora daqui. Assim, por contrariar as regras do programa, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB”, informou o apresentador. Confira o momento em que o apresentador faz o anúncio.

Cara de Sapato e MC Guimê estão eliminados do #BBB23. #RedeBBB pic.twitter.com/1tWyaA3VSk — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2023

O motivo da expulsão

Nesta quarta-feira, 15, Mc Guimê, o líder da semana, ganhou uma festa dedicada a ele no BBB 23. O momento foi marcado por declarações e reconciliação, mas algumas atitudes do cantor e de Cara de Sapato que envolveram Dania Mendez, participante do La Casa de Los Famosos que está passando uma temporada no programa, foram condenadas.

Na manhã desta quinta-feira, 16, os nomes dos participantes, de Lexa, mulher do artista, e a palavra “assédio” estiveram entre os assuntos mais comentados do Twitter. Na casa, Bruna Griphao alertou Guimê. Alguns usuários da rede passaram a pedir pela expulsão dos participantes.

Reações de Lexa

Após as cenas com Dania, na madrugada, a artista decidiu se afastar da internet e fez publicações no Twitter sobre o episódio envolvendo o marido

“Sei a mulher INCRÍVEL que eu sou, ajudando o tempo todo, erguendo, falando bem, me envolvendo em tretas que não são minhas. Quem me acompanha sabe que eu me dediquei 101% por tudo, para vê-lo brilhar. Não durmo direito, parei a minha vida pra ver o Guimê acontecer”, iniciou o desabafo no Twitter.

“Vou descansar, amanhã é um novo dia. Eu não estou bem... preciso de um tempo pra mim. Até logo. Não sei quando voltarei por aqui”, finalizou a cantora.

Desabafo de Lexa após comportamento de MC Guimê com Dania no BBB 23 Foto: Reprodução/Twitter/@LexaOficial

Após saber da eliminação do marido, Lexa foi às redes para se manifestar. “É um pesadelo, gente. Não é possível”, disse a artista, aos prantos.

No Twitter, há pouco, ela fez uma publicação. “Uma dor… não desejo isso para ninguém”, declarou a cantora carioca.