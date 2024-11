Bicheiro Rogério de Andrade vai para prisão federal de segurança máxima; veja como é e onde fica

O contraventor Rogério de Andrade será transferido para o presídio federal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, por determinação da 1ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio. Andrade está preso desde o dia 29 de outubro na penitenciária de segurança máxima Laércio Pellegrino, no Complexo de Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro.

A ida do contraventor para o presídio federal foi confirmada nesta quarta-feira (6) pelo Tribunal de Justiça do Rio, que vinha negociando a transferência com a Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), ligada ao Ministério da Justiça.

A Penitenciária Federal em Campo Grande – MS (PFCG) . Foto: Agencia Brasil Foto: Agência Brasil

PUBLICIDADE A unidade é uma das cinco penitenciárias federais de segurança máxima do país e já abrigou outros presos famosos, dentre eles, o traficante Luiz Fernando da Costa, o Fernandinho Beira-Mar, que ficou no local de 2019 até o início deste ano, quando foi transferido para outro presídio de segurança máxima. Por medida de segurança, a data da transferência de Andrade é mantida em sigilo. Nesses casos, cabe a Polícia Federal organizar e executar a transferência ao presídio federal.

Celas de 6m² sem tomadas elétricas

Criados a partir de 2006, os presídios federais têm como objetivo isolar as lideranças e presos de alta periculosidade e, dessa forma, combater o crime organizado.

Distribuídas em diferentes regiões do país, as penitenciárias federais estão em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO), Mossoró (RN) e Brasília (DF). A distribuição faz parte da estratégia de desarticular e dificultar possíveis comunicações entre organizações criminosas.

Os detentos ficam presos em celas de 6m², sem companhia e com apenas cama, sanitário, pia, chuveiro mesa e assento no ambiente. Visitas, sejam de familiares, amigos ou advogados, são permitidas apenas por parlatório ou videoconferência.

Não há, de acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, tomadas elétricas e a energia do chuveiro e das lâmpadas são ativadas e desativadas em horários determinados.

Os presídios federais padronizam os protocolos de segurança nas unidades, ou seja, todas seguem os mesmos critérios de fiscalização diária. Entre os principais pontos estão:

Preso ser revistado todas as vezes que deixa seu dormitório;

A cela é revistada todas as vezes em que ele se retira;

O preso permanece algemado quando está em deslocamento pelo estabelecimento;

O preso não tem acesso a meios de comunicação externos;

Os procedimentos bem como os deslocamentos com o preso são realizados por, pelo menos, dois agentes;

Os procedimentos e toda a rotina da cadeia são monitorados por circuito interno de câmeras;

Agentes de inteligência da penitenciária federal monitoram o circuito de câmeras por meio de uma espécie de “Big Brother”. As imagens capturadas são transmitidas ao vivo para a sede da Senappen em Brasília, onde outra equipe de inteligência também acompanha a rotina das cinco penitenciárias.

Estão incluídos na rotina do preso ainda seis refeições e duas horas de banho de sol por dia. Atividades educacionais e atendimentos médicos também estão previstos conforme as necessidades de cada detento.

Bicheiro Rogério de Andrade é preso no Rio de Janeiro. Reprodução/TV Globo Foto: Reprodução/TV Globo

O crime ocorreu no dia 10 de novembro de 2020, no estacionamento de um heliporto no Recreio dos Bandeirantes. Na ocasião, Ignáccio retornava de sua casa em Angra dos Reis e foi morto com três tiros de fuzil, em uma emboscada no heliporto. Os assassinos dispararam de um terreno ao lado do heliporto.

Em 2021, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) já tinha denunciado Rogério Andrade pelo crime, mas em fevereiro do ano seguinte, a ação foi trancada pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que alegou falta de provas que comprovassem que o contraventor era o mandante do crime.





Com informações da Agência Brasil