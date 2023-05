Bombons envenenados: Polícia do Rio prende suspeita de enviar chocolates e matar mulher

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu na quarta-feira, 24, uma mulher suspeita de provocar a morte por envenenamento de Lindaci Viegas Batista de Carvalho, de 54 anos. A vítima morreu após comer bombons envenenados que ganhou de uma pessoa anônima, no último sábado, 20, no dia em que estava fazendo aniversário.

Os chocolates, que foram enviados junto com um buquê, sem o nome do remetente, foram apreendidos. Lindaci passou mal após consumir os doces, chegou a ser socorrida e levada a um hospital da região, mas não resistiu.

Durante as investigações, os agentes descobriram que o motoboy responsável pela entrega foi contratado em Acari, na zona norte do Rio, pelo filho da suspeita. O homem foi identificado e compareceu à 39ª DP (Pavuna) para prestar esclarecimentos.

De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), que investiga o caso, o crime teria sido motivado porque a acusada teve um relacionamento com o ex-companheiro de Lindaci. Foto: Reprodução/Google Street View

De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), que investiga o caso, o crime teria sido motivado porque a acusada teve um relacionamento com o ex-companheiro de Lindaci. “Entre idas e vindas na relação, a autora desconfiou que o homem a estava traindo com a vítima”, afirmou a polícia.

A acusada foi localizada e detida no bairro Acari. Contra ela, foi cumprido um mandado de prisão por homicídio duplamente qualificado, provocado por envenenamento e motivo fútil. A defesa não foi localizada.

