Mulher morre no Rio após comer bombons que ganhou de presente; polícia investiga o caso

Uma mulher morreu após comer bombons que ganhou de uma pessoa anônima no sábado, 20, dia em que estava completando 54 anos. Conforme a Polícia Civil do Rio de Janeiro, de acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), diligências estão sendo realizadas para apurar as circunstâncias da morte.

A vítima chegou a ser socorrida por policiais militares e levada para um hospital da região, mas não resistiu.

De acordo com a 20ª DP (Vila Isabel), diligências estão sendo realizadas para apurar o caso da mulher que morreu após comer bombons. Foto: Diego Reis/Polícia Civil

Os chocolates, que foram enviados junto com um buquê, sem o nome do remetente, foram apreendidos. O objetivo é analisar se estavam envenenados. O resultado deve sair em até 30 dias.

