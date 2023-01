Cidades brasileiras celebram chegada de 2023 com queima de fogos e shows

Já é 2023 no Brasil. O novo ano foi recebido com queima de fogos e shows de artistas na maior parte do País. Em São Paulo, após dois anos de pandemia, a Avenida Paulista voltou a ser palco das comemorações do réveillon. No Rio de Janeiro, a festa ocorreu nas areias de Copacabana.

Com o tema ‘O Momento do Reencontro’, a celebração na Paulista recebeu cerca de 2 milhões de pessoas, conforme estimativa da prefeitura. Quando o relógio marcou meia-noite, a avenida foi tomada por 12 minutos de queima de fogos silenciosa.

Leia também Réveillon em Copacabana anima turismo, comércio e ambulantes no Rio

Artistas como Fafá de Belém, Padre Fábio de Melo, o rapper Xamã e os sertanejo Tierry e Leonardo garantiram a animação do público na avenida mais famosa de São Paulo. Para o encerramento da festa, a escola de samba Manche Verde comanda o palco.

Durante a contagem regressiva para a virada na Avenida Paulista, teve ainda uma homenagem a Pelé, que faleceu na última quinta-feira, 29, aos 82 anos. O Rei do Futebol também foi homenageado em Santos, no litoral de São Paulo, local onde ele viveu parte da carreira jogando pelo seu time de coração. Uma imagem do eterno camisa 10 foi reproduzida por luzes no céu.

Já no Rio de Janeiro, uma multidão tomou conta da orla e da faixa de areia da praia de Copacabana, na zona sul da capital, durante a mais tradicional festa de Réveillon do Brasil.

Zeca Pagodinho garantiu a animação do público na virada de ano em Copacabana, no Rio de Janeiro. Foto: Alexandre Macieira

Diferentes palcos foram montados na região; o primeiro deles, em frente ao hotel Copacabana Palace, recebeu shows de Iza, Alexandre Pires e Zeca Pagodinho, além da bateria da Grande Rio e DJs. Já o palco Carioca, situado em frente à rua Santa Clara, trouxe Mart’nália, Bala Desejo, Gilsons e Preta Gil, e também a bateria da Beija-Flor e DJs.

À meia-noite, começou o espetáculo de fogos de artifício, com duração de 12 minutos. Os artefatos foram lançados a partir de dez balsas situadas no mar. Como trilha sonora, uma homenagem aos cantores que faleceram em 2022, como Gal Costa, Erasmo Carlos e Elza Soares.

Em Salvador, na Bahia, o tradicional Festival Virada começou desde quarta-feira, 28, e segue até 1° de janeiro, com uma extensa e animada lista de apresentações musicais. As comemorações ocorrem na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio, orla da capital, e conta com queima de fogos nos cinco dias de festa.

Leo Santana foi uma das atrações da noite de Réveillon no Festival da Virada, em Salvador, na Bahia. Foto: Twitter/@PrefSalvador

A contagem regressiva para 2023 foi comandada por Claudia Leitte. Mais cedo, ao longo da noite de Réveillon, o palco contou ainda com apresentação de outros nomes como Léo Santana e Wesley Safadão. E a animação segue com Zé Vaqueiro, João Gomes e Thiago Aquino durante a madrugada.

Em Recife também teve festa. A programação musical da virada de ano na capital pernambucana contou com artistas como Marcelo Falcão, Jorge Aragão e Michelle Melo, em shows nos dois palcos montados na cidade.

Continua após a publicidade

O clima de virada de ano em Fortaleza começou já no dia 30, com shows de Jorge Aragão, Daniela Mercury, Luísa Sonza, Vanessa da Mata e Xand Avião. Para o dia 31, a animação ficou sob o comando de Alcione, Alceu Valença, Alok, Nando Reis e Luan Santana. A festa, que reuniu cerca de 1 milhão de pessoas, ocorreu no Aterro da Praia de Iracema e contou ainda com queima de fogos, mas sem barulho.

Já em Brasília, que aguarda a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste domingo, 1°, ao menos cinco locais se transformaram em palco para festas na noite de réveillon. Eixo Cultural Ibero-americano (antiga Funarte), a Prainha dos Orixás, em Gama, Ceilândia e Sobradinho foram alguns dos pontos escolhidos para as comemorações. A atração principal da noite foi a cantora Vanessa da Mata.

Leia também Veja fotos das comemorações do réveillon pelo mundo