Brasileiros desaparecidos no Chile: Autoridade chilena divulga foto de resgate; veja

A Delegación Presidencial Regional de Atacama, autoridade de segurança pública chilena, publicou neste sábado, 24, uma foto do resgate dos brasileiros Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Eraldo Rodrigues, de 60, que haviam desaparecido no país.

PUBLICIDADE “Após uma intensa busca nesta manhã, resgatamos dois turistas de nacionalidade brasileira que estavam perdidos nas imediações da fronteira internacional com a Argentina”, diz a publicação. Na sexta, familiares publicaram nas redes sociais que os dois haviam sido encontrados próximos à fronteira com a Argentina, após ficarem desaparecidos por cinco dias.

A mesma familiar informou que eles já estão com o filho e a nora, que foram até o Chile em busca deles. Ela disse que não foi informada sobre o que aconteceu no período do desaparecimento.

O Estadão tentou contato com ela e com a nora, mas não obteve retorno.

Eraldo Rodrigues e Aurora da Silva Rodrigues estavam sem contato com a família desde domingo Foto: @callmejesca/Reprodução

Aurora e Eraldo saíram de viagem de carro, de Resende, no Rio de Janeiro, no último dia 2. Eles passariam pela Argentina e pelo Chile e, por fim, voltariam à Argentina. O último contato com os familiares havia sido feito pelo WhatsApp no domingo, às 8h.

Eles entraram no Chile pela fronteira de Jama em um veículo vermelho de modelo Nissan Versa. A última localização conhecida do casal era em um hotel em Copiapó.