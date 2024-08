Casal de brasileiros está desaparecido em viagem ao Chile

Um casal brasileiro está desaparecido há cinco dias em uma viagem ao Chile. Segundo publicações da família nas redes sociais, Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e o marido Eraldo Rodrigues, de 60, fizeram contato pela última vez no domingo, 18.

Eraldo Rodrigues e Aurora da Silva Rodrigues não têm contato com a família desde domingo. Foto: Reprodução/Redes sociais

Aurora e Eraldo saíram de viagem do Brasil de carro de Resende, no Rio de Janeiro, no último dia 2. Eles passariam por Argentina, Chile e, por fim, voltariam à Argentina novamente. O último contato com eles foi pelo WhatsApp no domingo, às 8h. Eles entraram no Chile pela fronteira de Jama em um veículo vermelho de modelo Nissan Versa. A última localização conhecida do casal foi em um hotel em Copiapó.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores disse que está acompanhando o caso. “O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral do Brasil em Santiago, tem conhecimento do caso e está em contato com as autoridades locais e com os familiares dos cidadãos brasileiros, a quem tem prestado a assistência consular cabível”.

Segundo a família, a polícia do Chile também já está mobilizada nas buscas.