Bruno Krupp, que atropelou e matou jovem no Rio, sai da cadeia após oito meses por decisão do STJ

RIO - O modelo e influenciador Bruno Fernandes Moreira Krupp, preso desde 3 de agosto de 2022 por atropelar e matar um adolescente de 16 anos enquanto pilotava uma moto pela Avenida Lúcio Costa, na orla da Barra da Tijuca (zona oeste do Rio), foi libertado da prisão nesta quarta-feira, 29. Ele foi beneficiado por um habeas corpus concedido na última segunda-feira, 27, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Rogerio Schietti Cruz.

Krupp estava na Cadeia Pública Pedrolino Werling de Oliveira, conhecida como Bangu 8, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na zona oeste do Rio. }Saiu à tarde, já usando tornozeleira eletrônica, uma das medidas cautelares impostas por Cruz para que ganhasse liberdade. O modelo estava acompanhado pelo pai, José Darcy Krupp Filho, e ao sair não deu entrevistas.

Sem carteira

Krupp nunca teve carteira de habilitação e, portanto, não poderia dirigir motos nem automóveis. Apesar disso, na noite de 30 de julho de 2022, um sábado, Krupp trafegava pela Avenida Lúcio Costa. Pilotava uma moto Yamaha cinza sem placa a mais de 100 km/h quando atropelou o estudante João Gabriel Cardim Guimarães.

O rapaz atravessava a via em uma faixa de pedestres na altura do posto 3. Com o impacto, uma perna da vítima foi arrancada e lançada a cerca de 50 metros. O adolescente foi levado ao hospital municipal Lourenço Jorge, no mesmo bairro. Foi submetido a uma cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Três dias antes, numa quarta-feira, Krupp havia tido a mesma moto apreendida durante uma blitz da Lei Seca realizada no mesmo bairro. Ele recebeu três multas porque a moto estava sem placa, por dirigir sem habilitação e por se recusar a fazer o teste do bafômetro. O valor total foi de R$ 4 mil. A moto foi apreendida. Mas logo o modelo conseguiu liberar o veículo e no domingo causou o acidente fatal.

Bruno Krupp: libertado por ordem do STJ Foto: Instagram/Bruno Krupp

No acidente , Krupp também se machucou, sem gravidade. Foi levado ao mesmo hospital que Guimarães e ficou internado por menos de 24 horas – teve alta no domingo, 31. Só foi preso no dia 3 de agosto. A moto foi apreendida novamente.

Denúncia

O modelo foi denunciado à Justiça pelo Ministério Público e está sendo processado por homicídio com dolo eventual (em que o réu assumiu o risco de matar alguém). A primeira sessão da audiência de instrução e julgamento ocorreu em novembro.

A decisão de libertar Krupp para que responda ao processo em liberdade ocorreu depois de a defesa do réu alegar que ele sofre coação ilegal pela Justiça fluminense. Segundo o pedido, o Judiciário do Rio não teria analisado os pedidos de soltura do réu com a necessária atenção, e o modelo é réu primário, tem bons antecedentes e já estava preso havia oito meses.

Além de usar tornozeleira eletrônica, o ministro do STJ determinou que Krupp entregue o passaporte e compareça mensalmente em juízo. Ele também teve seu direito de dirigir suspenso e ficou proibido de tentar obter nova permissão ou habilitação para dirigir.