Chacina em Sinop: Polícia prende 2º suspeito de matar sete após perder partida de sinuca

CUIABÁ - O segundo suspeito pela chacina em um bar de Sinop (MT), a cerca de 500 km de Cuiabá, Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, foi detido, na manhã desta quinta-feira, 23, pela polícia. A prisão foi confirmada pelo delegado Bráulio Junqueira, responsável pelo inquérito. O outro suspeito pelos sete assassinatos, Ezequias Souza Ribeiro, de 27 anos, foi morto em confronto com o Bope-MT, na tarde desta quarta-feira, 22, em uma mata próximo ao aeroporto da cidade.

Edgar Ricardo de Oliveira, de 30 anos, e Ezequias Souza Ribeiro, de 27, foram identificados por meio das imagens das câmeras de segurança do bar Foto: Polícia de MT/Divulgação

Segundo a polícia, a dupla é suspeita de matar sete pessoas, dentre elas uma adolescente de 12 anos, na terça-feira de carnaval, 21. A jovem foi atingida nas costas com tiros de uma espingarda calibre 12 mm. O motivo do crime, segundo a polícia, foi porque os dois homens não aceitaram perder em jogo de sinuca. Também conforme a polícia, Oliveira tem cadastro no Exército e registro de Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

Segundo o delegado, Oliveira se apresentava como pedreiro, “andou pegando umas obras, não entregou, pegou o dinheiro antecipado, comprou a caminhonete, armas”. Já o comparsa, afirma a polícia, tinha passagens por transporte ilegal de madeira, já havia sido preso por formação de quadrilha e porte ilegal de armas, dentre outros crimes.