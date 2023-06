Ciclone no Rio Grande do Sul: nº de mortos chega a 5 e equipes buscam desaparecidos

O Rio Grande do Sul confirmou neste sábado, 17, a quinta morte relacionada à passagem do ciclone extratropical pela costa do Estado. Equipes fazem buscas por ao menos 11 desaparecidos. A prioridade neste momento é atender a população ilhada na região metropolitana de Porto Alegre, especialmente no Vale dos Sinos, e no litoral norte.

Mais de 2,3 mil pessoas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros de residências, unidades de saúde e outros espaços inundados, ilhados ou em risco. Segundo a corporação, foram atendidas mais de 1,5 mil ocorrências, com efetivo de 442 bombeiros voltados exclusivamente a esse tipo de operação.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 2,2 mil desabrigados e 282 desalojados foram atendidos em 39 municípios. Além disso, foram registrados deslizamentos, enxurradas, inundações e quedas de pontes e outras ocorrências que dificultam o acesso a áreas atingidas. Algumas estruturas foram interditadas por risco de colapso.

Os óbitos confirmados ocorreram nos municípios de São Leopoldo (com duas vítimas), Gravataí e Novo Hamburgo, na Grande Porto Alegre, e Maquiné, no litoral norte. A última confirmação foi a morte de um homem de 29 anos em Gravataí, com suspeita de afogamento, segundo a Defesa Civil. Nove desaparecidos são procurados em Caraá, também no litoral norte, e outros dois em Maquiné.

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para risco de deslizamentos e inundações diante das cheias dos Rios Caí, Sinos, Gravataí e Guaíba. Moradores de diferentes cidades estão desabrigados, desalojados e ilhados. O funcionamento de serviços públicos, escolas e eventos também foi interrompido, suspenso ou afetado.

Mais de 120 mil pessoas seguiam sem fornecimento de energia elétrica até as 9 horas deste sábado, segundo a CEEE-Equatorial, responsável pelo serviço, dos quais 100 mil na Grande Porto Alegre e 20 mil no litoral norte.

Na noite de sexta-feira, o governo Eduardo Leite (PSDB), visitou Maquiné e disse que a prioridade é “encontrar os desaparecidos e salvar pessoas que possam ainda estar ilhadas por causa das inundações”. “Paralelamente a isso, vamos avaliar os danos em pontes, estradas e moradias para que possamos atuar na recuperação destas estruturas”, completou em postagem em rede social.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou na sexta-feira para o governador gaúcho. Uma comitiva de ministros irá visitar municípios atingidos neste fim de semana e anunciar ações, “para que a gente possa coordenar esforços e garantir o atendimento mais urgente e, ao mesmo, ao longo do processo de reconstrução”, afirmou Leite em anúncio.

Rio Grande do Sul registrou inundações, deslizamentos e descargas elétricas em decorrência de passagem de ciclone extratropical Foto: Defesa Civil do RS/Divulgação

Em Maquiné, centenas de famílias foram abrigadas no salão paroquial após as chuvas chegarem a 233 mm em 12 horas, com ventos de mais de 100 km/h. Segundo Leite, os dois desaparecidos no município são dois moradores de uma mesma residência atingida por um deslizamento. “Estamos dando toda a assistência”, disse, em anúncio na noite de sexta-feira.

Também comentou sobre um levantamento que será feito sobre as famílias vulneráveis atingidas e danos às plantações. Maquiné tem cerca de 6,7 mil habitantes.

O prefeito de Maquiné, João Marcos Bassani (PDT), afirmou que foi a maior enchente já registrada no município e que mais de 200 famílias foram afetadas. “Claro que havia os alertas, mas a dimensão não era esperada. E muitas famílias foram pegas de surpresas, pelo nível de água que subiu”, declarou.

Na quinta-feira à noite, ele fez um apelo para a população deixar as casas que chamou a atenção nas redes sociais. “Estou pedindo, implorando: saiam”, dizia.