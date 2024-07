Dentista é assassinado a tiros em consultório em Rondônia

A Polícia Militar de Rondônia procura o assassino do cirurgião-dentista Clei Bagattini, morto a tiros na sexta-feira, 12, em uma clínica odontológica em Vilhena, no interior do Estado.

Segundo a PM, diversas unidades especializadas foram mobilizadas em uma operação para captura do homem, que se passou por paciente para cometer o crime. As forças acionadas incluem o Batalhão de Policiamento Tático de Ação e Reação ao Crime Organizado (BPTAR), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e equipes do 2° e 7° Batalhões.

“Essa ação conjunta visa aumentar a eficácia na busca e captura do suspeito, utilizando táticas especializadas e o apoio de cães farejadores para rastreamento”, disse a PM, que pede a colaboração da população com informações que possam auxiliar na localização do criminoso.

Polícia Militar de Rondônia realiza operação para encontrar responsável por assassinato de cirurgião-dentista Foto: Divulgação/Polícia Militar de Rondônia

Em nota, o Conselho Regional de Odontologia do Estado lamentou a morte do profissional e relembrou parte da trajetória da vítima.

Segundo o CRO-RO, Bagattini era natural de Aratiba, município de cerca de 6,5 mil habitantes, no Norte do Rio Grande do Sul.

Ele se formou em 1995, na Faculdade de Odontologia da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), em Presidente Prudente (SP), e desde dezembro de 1997 possuía registro no conselho de Rondônia.