Deolane Bezerra vai para prisão onde estão ‘canibais de Garanhuns’; saiba como é

As autoridades dizem que, entre os alvos da investigação, está um grupo ligado a bets (sites de apostas esportivas), mas que o alvo principal são atividades não permitidas pela lei, já que as apostas esportivas são regulares. Conforme o Estadão mostrou, há suspeita de que as bets eram usadas para lavar dinheiro do jogo do bicho. Deolante tem afirmado ser vítima de “grande injustiça”.

O presídio é conhecido por abrigar presas em casos de grande repercussão. A unidade tem problemas de superlotação e abriga duas presas que foram condenadas pela prática de canibalismo. Questionada pela reportagem sobre o número de encarceradas além da capacidade no presídio, a secretaria não se manifestou.