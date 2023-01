Desabamento deixa um ferido leve na Lapa, bairro de tradição boêmia no Rio de Janeiro

RIO - Um prédio de três andares desabou parcialmente no bairro boêmio da Lapa, região turística no centro do Rio, nesta madrugada de domingo, 8. O colapso atingiu parte da laje do teto do terceiro e do segundo pavimentos, que são residenciais. No térreo, o prédio tem lojas.

Um morador, de 28 anos, foi encaminhado pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Municipal Souza Aguiar com ferimentos leves.

Desabamento foi na Lapa, bairro carioca de tradição boêmia Foto: Ricardo Bandt/Estadão

O desabamento aconteceu às 3h25, de acordo com o Corpo de Bombeiros. Foi na Travessa do Mosqueira, perto dos Arcos da Lapa, famosa atração turística. Parte da rua ficou obstruída devido a queda de alvenaria.

A Defesa Civil interditou o local. A ocorrência foi atendida pelo Quartel Central do Corpo de Bombeiros, que é próximo. O ferido, Alexandre Ernesto Correia Pinto, já recebeu alta, segundo o hospital.