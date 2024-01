Entenda a morte de indígena pataxó e o conflito fundiário na Bahia

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, o ataque foi provocado na retomada da Fazenda Inhuma, em área reivindicada pelos Pataxó como de ocupação tradicional. A área indígena se situa entre os municípios de Pau Brasil, Camacan e Itaju do Colônia, no sul da Bahia – há anos a região vem sendo palco de conflitos fundiários.

Segundo o ministério, cerca de 200 ruralistas da região se mobilizaram para recuperar por meios próprios, sem decisão judicial, a posse da Fazenda Inhuma, ocupada por indígenas no último sábado, 20. Ainda segundo a pasta, eles cercaram a área com dezenas de caminhonetes. Foi, então, que começou o conflito com os indígenas.