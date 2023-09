'Notícia No Seu Tempo': Brasil está entre os 4 piores países em ensino técnico e 'nem-nem'

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta quarta-feira (13/09/2023):

Apesar de a formação técnica e profissional dos jovens ser considerada questão estratégica, o Brasil é o quarto país com menor porcentual de estudantes matriculados na educação profissional entre 45 nações analisadas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). Nesse ranking, o Brasil está à frente apenas de Índia, Canadá e África do Sul. Os melhores são Eslovênia e Croácia. O estudo mostra que a taxa de brasileiros nessa modalidade é de 11%. A média dos países do grupo é de 44%. Além disso, um em cada quatro jovens entre 18 e 24 anos não estuda nem trabalha, os chamados "nem-nem". As mulheres são a maior parte desse contingente.

E mais:

Política: Projeto alivia punição a políticos e enfraquece cota feminina

Internacional: Líbia tem 10 mil desaparecidos após tempestade e ruptura de barragens

Economia: Resultado de esforço para reduzir fila fica 'aquém' do esperado, admite INSS

Metrópole: Conselho federal permite a médico postar 'antes e depois' de paciente

Caderno 2: 'Retratos Fantasmas' será o Brasil no Oscar