'Notícia No Seu Tempo': Demissão voluntária cresce e já significa 30% dos desligamentos

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S. Paulo' desta segunda-feira (06/03/2023):

Cerca de 6,8 milhões de brasileiros pediram demissão de forma voluntária em 2022, um terço do total de desligamentos registrados no País. Esse crescimento está em sintonia com uma tendência global que ganhou força nos últimos anos e ficou conhecida como a "grande renúncia", o movimento de trabalhadores para deixar empregos de que não gostam. A tendência é mais forte entre os trabalhadores jovens com maior escolaridade e poder de barganha. No Brasil, entre os trabalhadores que têm pós-graduação, o índice de demissão voluntária superou os 50% em 2022.

E mais:

Política: Sócio de Juscelino em haras é funcionário fantasma no Senado

Internacional: China anuncia aumento de 7% em gasto militar

Metrópole: Brasil deixa de ganhar 2 pontos no PIB com educação de má qualidade

Esportes: No GP de Bahrein, bicampeão Verstappen volta vencendo