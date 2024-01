'Notícia No Seu Tempo': Dez Estados e o DF decidem aumentar a alíquota de ICMS

No podcast 'Notícia No Seu Tempo', confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal 'O Estado de S.Paulo' desta segunda-feira (15/01/2024):

Dez Estados brasileiros e o Distrito Federal decidiram aumentar em até 2,5 pontos porcentuais a alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) este ano. A partir deste mês, seis unidades da federação - Ceará, Paraíba, Pernambuco, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal - estão cobrando imposto mais elevado. Outros cinco Estados - Maranhão, Bahia, Rio de Janeiro, Paraná e Goiás - se preparam para subir o ICMS até abril. A elevação da alíquota modal do ICMS foi uma reação dos governos, sobretudo para preservar a arrecadação futura.

E mais:

Internacional: Nem Tribunal de Haia nem 'eixo do mal' deterão Israel, afirma Netanyahu

Economia: Governo prepara benefícios para fabricantes de carros elétricos

Metrópole: Chuva mata 11, alaga Avenida Brasil e põe Rio em emergência

Saúde: Estudo mede impacto da desigualdade racial na velhice

Cultura: Emmy revela hoje o melhor da TV e do streaming