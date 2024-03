'Notícia No Seu Tempo': Lira critica ações 'midiáticas' da PF; ministro do Supremo, Dino rebate

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a Polícia Federal tenta se desviar do "foco". Durante encontro com parlamentares e empresários na noite de anteontem, o deputado disse ainda que o combate ao crime organizado no Brasil é ineficaz. As críticas geraram reação incomum de um ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Flávio Dino, recém-empossado na Corte, entrou no debate político e contestou as afirmações de Lira. No X (antigo Twitter), Dino afirmou que investigação "bem feita" enfrenta melhor o crime organizado do que "balas perdidas".

