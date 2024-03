'Notícia No Seu Tempo': Montadoras planejam investir R$ 95 bi até 2032, cifra recorde

Com o anúncio ontem pela Stellantis - dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e RAM - de que investirá R$ 30 bilhões no Brasil até 2030, os investimentos planejados pelas montadoras no País alcançaram o patamar de R$ 95 bilhões até 2032, o maior ciclo da história. A cifra pode subir até R$ 117 bilhões, segundo estimativa da Anfavea. Esta semana, além da Stellantis, a Toyota anunciou que deve investir R$ 11 bilhões até 2030 na produção de automóveis híbridos flex. Os aportes, em parte, são efeito do programa Mover (Mobilidade Verde), lançado pelo governo federal. O programa, que deve ser regulamentado este mês, dará incentivos para as montadoras produzirem carros mais seguros e menos poluentes. No caso da Stellantis, os investimentos também são fruto de incentivos regionais, que beneficiam sua fábrica em Pernambuco.

E mais:

Política: Avaliação negativa do governo cresce e piora a perspectiva para a economia

Internacional: Haley desiste da disputa republicana, mas silencia sobre apoio a Trump