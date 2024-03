'Notícia No Seu Tempo': Prisão de deputado, irmão e delegado no caso Marielle expõe submundo do crime

O deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), seu irmão Domingos Brazão, conselheiro do TCE-RJ, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio Rivaldo Barbosa foram presos pela Polícia Federal como suspeitos de participação no assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, em 2018. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. As prisões ocorreram dias após a homologação da delação premiada do ex-PM Ronnie Lessa, apontado como o responsável por ser o autor dos disparos contra a vereadora e o motorista. A PF apontou crime político, motivado pelo fato de Marielle contrariar interesses da milícia e grilagem de terras na zona oeste do Rio. A surpresa, ontem, foi a prisão de Rivaldo Barbosa. O delegado assumiu a chefia da Polícia Civil na véspera do assassinato de Marielle e, depois do crime, se solidarizou com a família da vereadora. Ele é suspeito de obstruir as investigações. As defesas dos presos negam participação dos presos nos crimes.

